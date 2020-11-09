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酒評家James Suckling選出 Top 100 Barolo 10大意大利紅酒你要識

博客 18:22 2020/11/09

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有了酒評家James Suckling的指路明燈，就不怕揀不到好酒了。

意大利酒對許多人來說是一個謎，不識讀、酒名水蛇春咁長、不知哪個是酒莊名哪個是酒名、許多都沒有葡萄名字列出，因此不知自己正在喝甚麼……所以，意大利酒不像法國酒宣傳攻勢強勁，長久以來拿下人心；又不像新世界如澳洲、美國酒般，酒標易讀易明。是故，有酒評家加持的酒單就變得很重要。就好像最近James Suckling就出了一張Top 100 Barolo Wines，有指路明燈，就不怕揀不到好酒了。

James Suckling 10 大 Barolo
1. Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino, Riserva, 2010 （100分）
2. Bruno Giacosa, Fallletto, Barolo, Falletto, Vigna Le Rocche, Riserva, 2016（100分）
3. Roberto Voerzio, Barolo, Cerequio, 2016（100分）
4. Bruno Giacosa, Falletto, Barolo, Vigna Le Rocche, 2015（100分）
5. Roberto Voerzio, Barolo, La Serra, 2015（100分）
6. Poderi Aldo Conterno, Barolo, Gran Bussia, Riserva, 2010（99分）
7. Domenico Clerico, Barolo, Percristina, 2010（99分）
8. Parusso, Barolo, Bussia, Riserva, 2011（99分）
9. Pira (Chiara Boschis), Barolo, Cannubi, 2015（99分）
10. Damilano, Barolo, Cannubi, Riserva 1752, 2010（99分）

可參考James Suckling網站

Barolo是意大利西北面Piedmont一個山區村落，也是以Nebbiolo葡萄釀製出有「酒王」之稱的名字。早在1980年意大利推行葡萄酒分級制時，當時就只有3款酒，位列最高級別DOCG之中，除了Brunello di Montalcino及Vino Nobile di Montepulciano外，就包括了Barolo。

Barolo這紅酒的風格，最令人不能忘懷是那又玫瑰又焦油的「香氣」，還有酸度高、酒精度高、單寧高，但酒色卻淺，由最初的紅寶石色，隨著時日才會轉為石榴色（garnet）。

如果要達到Barolo的要求，最少要陳年38個月，其中18個月在木桶之中；如果是Riserva，陳年更要62個月。

在酒標上，Barolo也會列出葡萄園的名字；近年倣效法國Burgundy產區，也來特級園（Cru）這招。Cannubi、Sarmazza、Brunate、Cerequio、Rocche、Monprivato、 Villero、Lazzarito、Vigna Rionda、Bussia、Ginestra及Santo Stefano di Perno都被視為優質的葡萄園。今次James Suckling所選的10大，就包括了Cerequio、Bussia及Cannubi。

解構名單

這是James Suckling在過去3年，從超過1,350瓶Barolo之中挑選出來，年份主要集中在2014-16年，亦有些新近才推出的2010年份。名單上的頭5名，James都給了100分，之後5名都有99分。在香港也不易找，找到的也承惠過千元。以下是在香港可以找到的推介：

No.1：Giacomo Conterno
雖然今天酒莊已由創辦人Giacomo的孫兒Roberto Conterno接手，但仍然維持其傳奇酒莊的色彩，推出像30-50年代令人驚訝的葡萄酒。像2010年份，James形容是從未如此出色過，是這區的典範：endless pleasure、will age forever。

Giacomo Conterno, Barolo, Monfortino, Riserva, 2010（3,400英鎊，約港幣$34,460/3枝，Corney & Barrow）

No.2+No.4：Bruno Giacosa
十大之中，Bruno Giacosa就佔了兩位。傳奇人物Bruno Giacosa 2018年過身，現在是由其女兒Bruna打骰，但完全無令父親失禮，除了因為2016年是Barolo出色的年份外，其優質的Falletto葡萄園也應記一功。

Bruno Giacosa, Fallletto, Barolo, Falletto, Vigna Le Rocche, Riserva, 2016（2014， $4,190，Altaya）／Vigna Le Rocche, 2015（$2,090，Altaya）

No. 3+No.5：Roberto Voerzio
第三及第五位都是屬於Roberto Voerzio，其實第十一位也是Roberto Voerzio的囊中物，皆因他擁有出色的葡萄園La Serra，而且這葡萄園的出品是Voerzio 芸芸葡萄園中最凝煉。而Voerzio今天與兒子Davide一起在酒莊奮鬥，並且將葡萄樹上的葡萄減至每棵只有500克，少於正常的一半出產，難怪James說可以從葡萄酒中反映得到。

Roberto Voerzio, Barolo, La Serra, 2015（2011，$1,582，Kerry Wines）

No.7：Domenico Clerico
酒莊當家Domenico已離逝，現在有妻子Giuliana打理。酒名Percristina，解For Cristina，也是為紀念其逝去的女兒。這是很罕見遲推出的Barolo（2010），只釀製了2,000枝。

Domenico Clerico, Barolo, Percristina, 2010（2008，$1,290，Altaya）

No.8：Parusso
這金碧輝煌的Barolo，來自著名的Bussia區域。只在出色年份才釀製，之前便有1999、2000、2001、2004、2006、2009及2010。通常收成後，10年才推出市場。

Parusso, Barolo, Bussia, Riserva, 2011（$2,100，Sino Vantage）

No.10：Damilano
在酒標上有許多年份，1752是指Cannubi這葡萄園第一次出現在酒標的年份，比Barolo這名字出現還早。而Damilano也是一個擁有悠久歷史的酒莊，創辦於1890年，是Cannubi這葡萄園最大的擁有者。這遲推出的年份2010，被James形容是The Spirit of Cannubi，要買就要找拍賣行Gelardini &Romani。

Damilano, Barolo, Cannubi, Riserva 1752, 2010


查詢：Kerry Wines（2169 7700）、Altaya（2523 1945）, Corney & Barrow（3694 3333）, Sino Vantage（2581 9101）, Gelardini &Romani（8192 9463）

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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