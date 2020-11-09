▲ 【理財學堂】投資冇話一定賺 從螞蟻上市失敗重溫投資的8大風險

螞蟻集團A+H原定在11月5日上市，但在上市前夕，突然暫緩上市。香港方面有逾150萬人申請認購，凍結資金1.3萬億元。這一大筆資金估計有一半屬投資者的融資（俗稱孖展），據報有一部分證券行免收孖展客申購螞蟻股票的利息，大部分孖展客連股票也未看過便遭到投資損失。

散戶認購螞蟻新股 由估賺變倒蝕

筆者有一朋友呻說，以為申請螞蟻股票無風險，螞蟻上市日即沽售，可贏取10%以上的利潤，估不到竟然虧損。

筆者向朋友說，沒有風險的「投資」不是投資，是饋贈，是遺產。

投資一定有風險，分別只是高低。在一般情況下，風險高回報高，風險低回報低。投資股票風險高，投資債券風險低。

投資股票好像做生意 遇困也會血本無歸

打個比喻，投資股票好像做生意，公司生意做得好股東可能發達。

但做生意壓力大，公司面對內內外外各種各樣的風險，生意時好時壞，收入不穩定，遇上困境不懂轉膊，分分鐘血本無歸。

投資債券好像打工，只要公司不倒閉，按月收取薪酬，退休時拿回一筆退休金。相對做生意，打工壓力較小。

螞蟻上市遭煞停的疑問

螞蟻集團創辦人馬雲從搞中國電子黃頁賺到50萬元（人民幣‧下同）第一桶金開始，十多年間集團溢利達數千億元，螞蟻上市市場估值約2萬億元，但誰也意想不到馬雲在10月24日於上海外灘金融峰會上的演講，毫不留情地批評中國金融監管系統、銀行貸款政策和巴塞爾協議委員會，震撼中外金融界。

中國四大金融監管機構（中國人民銀行，中國銀保監會，中國證監會，外滙管理局）可能受到馬雲的「提醒」，在11月2日晚召見馬雲及螞蟻管理層，會後（11月3日晚）螞蟻突然暫緩上市。

上市叫停 觸犯四大金融機構訂定的規例

人民銀行副行長劉國強在上周五解釋，暫緩螞蟻上市是金融監管機構依法依規開展的監管工作，堅守不發生系統性金融風險底綫。

言下之意，螞蟻在一定程度上觸犯了四大金融機構訂定的規例，需要修訂部分金融和運作達到監管要求後才重新上市。

投資者的疑問是為甚麼多年來內地金融監管沒有發覺螞蟻的網上金融運作不合規？為甚麼證監會和交易所批准螞蟻上市？

螞蟻面對法規風險

任何一家公司特別是上市公司，須接受相關的政府機構和相關法定監管機構監管。從這個角度看，所有公司都面對法規風險。

馬雲在招股書中用了56頁說明螞蟻在營運業務時遇上或將來可能面對的各類風險。螞蟻招股書能指出面對的各種法規風險，卻沒有完善地提供管理法規風險的方法，造成今日暫緩上市的後果。

法規風險是任何公司營運期間必須面對的風險。以往不少公司不太注重法規風險，自從2008年環球金融大風暴後，公司法和金融監管條例愈來愈細密，監管機構執行法規愈來愈嚴格後，上市公司和金融機構愈來愈害怕犯規。

犯了法規有甚麼後果呢？

如果犯規是蓄意欺詐性，影響社會大眾或投資者，屬刑事事件，一經定罪，犯法者可能被判監禁，所屬公司可能倒閉。如果犯規屬疏忽性質，犯規者可能被罰款、譴責、停牌一段時間、取消營運資格。

犯了規的公司就算可以繼續營運，金錢和聲譽的損失無可避免。今時今日金融機構十分注重法規風險，法規部門人手增加，從事法規工作的人士不愁沒工作。

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