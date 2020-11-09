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【理財學堂】投資冇話一定賺　從螞蟻上市失敗重溫投資的8大風險

理財學堂 17:11 2020/11/09

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【理財學堂】投資冇話一定賺　從螞蟻上市失敗重溫投資的8大風險

投資者買入一間公司的股票或其發行的債券，除了應了解和分析公司的業務和財務狀況外，也應關注公司面對的各類風險和公司管理風險的方法。各類上市公司年報之中，銀行年報在管理風險方面說得較詳細。

投資要面對8大風險

投資者在決定投資證券之前和之後，都應該了解該公司面對的風險：

1.法規風險：

如前文所述，螞蟻集團上市失敗，令投資者更認購投資股票在存在的法規風險。

2.倒閉風險：

投資一家公司的股票或債券，最應關注該公司會否倒閉（債券投資者稱之為信貸風險之最嚴重者）。

公司倒閉，大多是因資不抵債或資金不足以繼續營運下去，資不抵債而倒閉的公司大有可能令投資者血本無歸。

投資者參看公司的信貸評級級別，在一定程度上了解公司的倒閉風險。

3.市場風險：

市場由來自四面八方的需求者和供應者形成。

由於雙方的數量多想法各異，加上市場利率高低和貨幣強弱等難以預料的因素，管理市場風險不可能完美。

除了做好市場研究和作出金融對冲外，也應考慮分散風險以減低市場風險的衝擊。

4.財政風險：

公司必須有穩健的財政才可做好營運和發展業務。

公司的資產負債表，收益表和流動資金表，綜合報告了公司過去的財政狀況。

負債高的公司（一般負債與資產比率50%以下為健康，但不同的行業健康比率有差異）。銀行的資本（不是資產）與資產比率要求十分嚴格，必須符合巴塞爾協議規定的資本充足比率的最低要求，以求維持金融市場的穩定。

無論是銀行或非銀行，差不多所有上市公司都有負債。

就算公司有很大的資產，但在資產負債管理上做得不好，令現金流出現問題，便可能出現債務違約事件。

因此，公司應拓展不同的融資渠道，增加集資能力，完善現金管理，防止財政出現問題。

5.流動性風險：

公司的產品和資產是否容易出售變現？

有些資產（例如土地）買入後長期持有，待日後發展成容易出售的產品（例如住宅）。

發展之前，公司必須有足夠的財政能力長期持有該等不易出售的資產。

同樣地，投資者買入公司股票或債券之前，須了解該股票或債券在二手市場的流通量，流通量低表示流動性風險高，出售不容易。

6.運作風險：

公司安排不同的員工在不同的部門工作。

如果公司沒有願景，沒公司文化，管理層欠缺營運策略，員工難有積極性，內部監控較易出問題。

管理層和員工宜多作討論和交流，訂立公司願景，培養出良好的公司文化，增加自動化工序減少人為錯誤，部門間互相制衡以加強內部監控。

7.對手風險：

公司常見的營運對手包括：買家、供應商、合作夥伴、銀行等。

對手風險包括對手的信貸風險、對手的運作風險、與夥伴的解約風險等。

因此，深入認識對手十分重要。股票和債券投資者也須冒對手風險，證券商、銀行、股票和債券託管機構等，都是投資者的交易對手。

雖然香港的金融監管條例對投資者有一定的保障，但如果投資者的對手倒閉，或在對手在操作上出現錯誤，投資者便可能遭到損失。

8.政治風險：

公司或公司的主要對手所處的地方出現政權改變，領導人改變，政策改變等都有可能影響公司的業務和溢利。

多留意所處地方的政治氣候，早點作留或溜的部署。

除了上述8大風險外，還有其他風險，例如天災、恐襲、戰爭等這裏未能詳列。

購買保險（保險公司不一定願保）和在其他地方設立分公司和後備工作間，可讓公司在一定程度上減低這類不可控風險的打擊，讓公司運作不至完全停頓下來。

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撰文 : 李永權 在銀行界／證券業／資本市場及資金管理界別工作多年，有豐富的金融經驗

欄名 : 理財學堂

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