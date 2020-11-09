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【退休規劃】4%法則不再適用？3大錯誤的退休建議

理財規劃 18:49 2020/11/09

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【退休規劃】4%法則不再適用？3大錯誤的退休建議

隨着人類的壽命愈來愈長，所需的退休儲備亦隨之增加。現時坊間有不少關於退休的建議，惟當中存在不少錯誤的資訊。美國萬里富專欄作家Maurie Backman在網上撰文分享3個錯誤的退休建議。

【退休金要儲幾多？記住「4%」神奇法則︰按此

1. 跟從4%法則

90年代有學者提出「4%法則」，只要退休第一年，從自己退休存款中提取4%的本金，其後再根據通脹率提取本金，其退休金可足夠30年使用。

不過，4%法則牽涉大量假設。首先，它假設你身處有高債息回報的環境這或許適用於90年代，惟已不適用於現今環境當中。其次，4%法則假設投資於股票及債券上的比例相近，但假如你屬於保守投資者，你的投資回報或不足以應付你提取的金額。另外，4%法則假設你的儲蓄可以應付未來30年的生活，但隨着百歲時代來臨，你可能需要面對更長的退休後的生活。

因此，提取金額的百分比應該視乎個人情況而定。如果你想準備退休金，4%法則是一個不錯的開始，其後再視乎個人情況調整比率，而非一本通書讀到老。

2. 放棄投資股票

坊間一般建議臨近退休年齡的人士，投資較安全及穩定的產品，如債券。在某程度上，這是一個明智的決定，但不應該過分極端。取而代之，在退休組合當中，應該有3成至6成是投資股票，而比例就視乎個人風險承受能力而定。事實上，4%法則亦假設退休組合有一定比率投資在股票上，而非只持有債券及現金。

雖然之前提及4%法則並不可靠，但重點是股票可以在退休投資組合中有關鍵作用，不可以完全放棄。

3. 退休後的開支會大幅下降

退休後，由於毋須再上班工作，生活開支應該會大幅減少，因為可以節省交通費、雜費等支出。而事實上，退休後的開支不會大幅下降，開支只會輕微減少。

假如你在退休前已經清還按揭貸款，情況或會有所不同。不過，不要忘記按揭只是房屋開支的一部分，退休後你仍需支付差餉及地租、家居保險及維修費用等。與其期望退休後的開支會大幅下降，不如花時間想清楚退休後的生活方式。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 退休理財

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