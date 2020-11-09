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調查：封關起計14日內達「度假臨界點」　六成半港人在疫情下最想去旅行

精明理財 18:53 2020/11/09

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調查：封關起計14日內達「度假臨界點」　六成半港人在疫情下最想去旅行

受新冠肺炎疫情影響，港人近一年難以外遊。Expedia在10月時訪問了1,000名18至45歲的香港居民，調查發現港人在實施社交及旅遊限制後14日已經觸發「Tripping Point」（度假臨界點）。

【最多獲近2萬個負評！全球最多負評的11個旅遊景點：按此

Expedia指，無論在工作、生活、子女、日常差事，以及家中的大小雜務，人們都需要從中取得平衡，當任何一樣超越可承受程度，便會觸發「Tripping Point」，即急需要旅行度假散心，以從壓力中解放。

調查發現，有43%港人表示在實施社交及旅遊限制後計近14日，便到達度假臨界點，而近14%受訪者則表示公布有關政策當天已有同樣感覺。即使面對社交及旅遊限制，有四分之一受訪者承認在限制後的14日內曾積極搜索下個旅遊地點。

疫情下港人最想去旅行

在疫情之下，六成半受訪者表示記掛旅行、其次是與朋友和家人相聚的時間（53%）以及參與音樂會、節慶或婚禮（44%）。因為疫情無法出外旅行，31%受訪者表示曾遊覽本地名勝或景點，而三成半人則開始計劃下一次的盛大旅行。

工作壓力成旅行主因

問及想馬上出走的原因，四成半受訪者稱希望能夠擺脫工作壓力，其中31%港人指希望旅行能夠享受按摩及水療等休閒活動。

政府於8月放寬社交距離措施，近三成受訪者表示在放寬社交距離限制後的7天內曾預訂本地酒店住宿，其中四成半更預訂於放寬後的首兩星期入住。

至於旅遊目的地方面，逾半受訪者選擇亞洲城市，而歐洲及美洲分別佔16%及6%。是次調查亦發現港人的旅行習慣正逐漸改變，其中逾半受訪者稱他們會優先考慮清潔及安全措施，而近四成則表示在疫情過後會避免到訪熱門的旅遊景點。

Expedia Group北亞區董事總經理蘇嘉媛表示，調查結果反映香港人適應能力強， 縱使面對多項旅遊限制，仍希望透過Staycation及到訪不同的本地特色地方的體驗中享受生活。

Staycation酒店低至75折

同時，Expedia由即日起至11月11日，推出Staycation酒店低至75折優惠。此外，使用Expedia手機應用程式預訂，並於付款時輸入優惠碼「SAVE11」可享額外11%優惠，最多扣減500港元。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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