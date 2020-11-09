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拜登當選出美國總統   疫情有望受控利好股市

理財學堂 16:22 2020/11/09

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拜登當選出美國總統   疫情有望受控利好股市

拜登當選出任美國總統，好過無拜登做總統，因為選舉有大動員集會，新型冠狀病毒疫情病發人多，上周六凌晨公布已約有12.6萬人中招，每日逾10萬人中招，「傷亡」多於韓戰、越戰。

拜登出任總統　美國疫情有望受控

特朗普仍任總統，會炒了美衞局的福西，拜登任總統，定會重用美衞局福西，疫情有望受控，故利好社會經濟，從而利股。

但拜登主張加稅和實施更嚴格的環境監管，故長遠會影響到上市公司利潤和環境污染性強的石油業。

3.黃金升幅中期受限，長期上升

美滙下跌，利好黃金，但由於民主黨未能掌控參眾兩院，故派福利有限，故黃金升幅受限。

但如選舉結果經法院一錘定音，則就算拜登在派福利額度上受限，但屆時美儲局又會再度QE，以保美經濟，結果仍是美元無限印，金價怎能不長升。

4.石油無運行

拜登可能放鬆對伊朗的限制，伊朗油重回市場，另外拜登話，重用新能源，故石油無運行。

5.人民幣升

美滙跌，利人仔升，拜登可能減少中美貿易關稅，利中國出口。

6.A股、港股升

人仔升，A股便可升，美股債不濟，資金東來。

7.新興市場股／滙升

美滙跌，新興市場幣升，股也可升。

8.隨時過山車

拜登任總統，定會重用美衞局福西，疫情有望受控，

美國亂開有條癮，估計街頭亂事不斷，美股會有過山車或波動，投資者宜少做孖展。

以上之估，可有例證？

上周四、五，中、港、美的金、股、滙走勢不也就如所估了（見圖一至七）。

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結語：金融市場受資金驅動，美元多印，金股滙都要動起來，祝大家投資大順。

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欄名 : 理財學堂

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