▲ 拜登當選對華政策一定特朗普溫和？對華政策不會180度轉

在對華事務上，不少人以為Biden，跟Forbiden City（紫禁城）有些關係，就會對北京友好。這是妄想，上個月，共和黨的參議院通過了N項對華限制的清單，而民主黨的眾議院則通過了要增加對華偵探的人員和撥款，可見共和黨是來陽的，民主黨是來陰的。亦不要忘記，拜登是奧巴馬時的副總統。

而在奧巴馬總統期內，就推出了重返亞太，圍堵中國的政策，今時拜登怎會180度轉去不圍堵華？

拜登當選，有一個人及其夥伴定如坐針顫，此人為Mark Simon，其中事件，不多說了。

拜登任總統，誰會任國務卿？會否是希拉莉？若是對華政策會有多友善？

美國或陷於暴亂以至內亂的內耗中

今周之後，美國會陷於，重點選票以至重選，暴亂以至內亂的內耗鬧劇中，一個號稱民主大國，其選票、選舉制度竟有如斯漏洞，並且是知之已久的，而從不改進、堵漏，只可說明，無論選民有多熱情地填選票都是無用，因為點票人才真正「點」了算，這就是特朗普所謂的「Rigged Election」被操控的選舉。

第三世界的選舉被獨裁者操控不出奇，但美國選舉也被操控，就真不可思議。

拜登料終成為美國總統 惟未握參眾兩院話事權

由今時至法庭判令出，美國市場仍要面對個未揭盎的11月3日，因為重點、重選，是可以把今時選舉結果一切都推倒重來，市場怎辦了？

除非假選票多，不然民主黨拜登仍可為總統，但民主黨未能掌控參眾兩院將成事實，市場會有：

1.美滙長期淡，因民主黨會多派福利

2.美股，短期好，長期淡

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