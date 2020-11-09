拜登當選對華政策一定特朗普溫和？告訴你拜登當選對金融市場的8個影響　

▲ 拜登當選對華政策一定變溫和？告訴你拜登當選對金融市場的兩個影響

今屆美國大選（「美國大選2020」），市場專家都先後作出預言，假如民主黨拜登勝出當選，又或是特朗普連任，對金融市場會是利好還是利淡。普遍認為拜登當選美國總統會對股市有利，同時亦相信拜登當選後對華政策會變得溫和。

拜登當選對金融市場的影響

到底拜登當選對金融市場有哪兩個主要影響？

拜登已獲得超過270張選舉人票，但未必可當美總統，因為特朗普會興訟，法庭可能要到明年2月，才可有判決，定出美總統之位誰屬。

在這等待期間，市場是否會不知所措？

共和黨仍掌美國參議院 拜登政府變跛腳鴨

不，市場已知會做乜，因為共和黨仍掌美國參議院，故美國的權力決策架構，跟未選舉前相若，即是仍是個跛腳鴨政府。

以前是民主黨眾議院拖共和黨特朗普後腿，今時則是共和黨參議院拖民主黨拜登後腿。不少法案將無法快速達成（反華除外）。

政策要靠總統行政命令去推行，力度將欠奉，例如，如總統、參眾兩院三者共同決議對外戰爭，仗，可以打N年，但如總統想戰，參眾兩院中有一院不同意開戰，總統只可打場最長為60日的戰，在派福利事上，總統也只可以派有限度的福利。

拜登當選 料推高美息，推高金、股價

今時美國已不提（即沒有）發國債上限，故如美民主黨這個慣於大派福利之黨能總統，參、眾兩院全拿，可以預期，美國發債將會爆升，這將會推低美滙，推高美息，推高金、股價。

對華政策不會180度轉

在對華事務上，不少人以為Biden，跟Forbiden City（紫禁城）有些關係，就會對北京友好。

這是妄想，上個月，共和黨的參議院通過了N項對華限制的清單，而民主黨的眾議院則通過了要增加對華偵探的人員和撥款，可見共和黨是來陽的，民主黨是來陰的。亦不要忘記，拜登是奧巴馬時的副總統。

而在奧巴馬總統期內，就推出了重返亞太，圍堵中國的政策，今時拜登怎會180度轉去不圍堵華？

拜登當選，有一個人及其夥伴定如坐針顫，此人為Mark Simon，其中事件，不多說了。

拜登任總統，誰會任國務卿？會否是希拉莉？若是對華政策會有多友善？

美國或陷於暴亂以至內亂的內耗中

今周之後，美國會陷於，重點選票以至重選，暴亂以至內亂的內耗鬧劇中，一個號稱民主大國，其選票、選舉制度竟有如斯漏洞，並且是知之已久的，而從不改進、堵漏，只可說明，無論選民有多熱情地填選票都是無用，因為點票人才真正「點」了算，這就是特朗普所謂的「Rigged Election」被操控的選舉。

第三世界的選舉被獨裁者操控不出奇，但美國選舉也被操控，就真不可思議。

拜登料終成為美國總統 惟未握參眾兩院話事權

由今時至法庭判令出，美國市場仍要面對個未揭盎的11月3日，因為重點、重選，是可以把今時選舉結果一切都推倒重來，市場怎辦了？

除非假選票多，不然民主黨拜登仍可為總統，但民主黨未能掌控參眾兩院將成事實，市場會有：

1.美滙長期淡，因民主黨會多派福利

2.美股，短期好，長期淡

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