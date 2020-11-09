  • 24°C
香港時間 : 20201109日 (一) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登當選對華政策一定特朗普溫和？告訴你拜登當選對金融市場的8個影響　

理財學堂 16:05 2020/11/09

分享：

拜登當選對華政策一定變溫和？告訴你拜登當選對金融市場的兩個影響　

今屆美國大選（「美國大選2020」），市場專家都先後作出預言，假如民主黨拜登勝出當選，又或是特朗普連任，對金融市場會是利好還是利淡。普遍認為拜登當選美國總統會對股市有利，同時亦相信拜登當選後對華政策會變得溫和。

拜登當選對金融市場的影響

到底拜登當選對金融市場有哪兩個主要影響？

拜登已獲得超過270張選舉人票，但未必可當美總統，因為特朗普會興訟，法庭可能要到明年2月，才可有判決，定出美總統之位誰屬。

在這等待期間，市場是否會不知所措？

共和黨仍掌美國參議院　拜登政府變跛腳鴨

不，市場已知會做乜，因為共和黨仍掌美國參議院，故美國的權力決策架構，跟未選舉前相若，即是仍是個跛腳鴨政府。

以前是民主黨眾議院拖共和黨特朗普後腿，今時則是共和黨參議院拖民主黨拜登後腿。不少法案將無法快速達成（反華除外）。

政策要靠總統行政命令去推行，力度將欠奉，例如，如總統、參眾兩院三者共同決議對外戰爭，仗，可以打N年，但如總統想戰，參眾兩院中有一院不同意開戰，總統只可打場最長為60日的戰，在派福利事上，總統也只可以派有限度的福利。

拜登當選　料推高美息，推高金、股價

今時美國已不提（即沒有）發國債上限，故如美民主黨這個慣於大派福利之黨能總統，參、眾兩院全拿，可以預期，美國發債將會爆升，這將會推低美滙，推高美息，推高金、股價。

對華政策不會180度轉

在對華事務上，不少人以為Biden，跟Forbiden City（紫禁城）有些關係，就會對北京友好。

這是妄想，上個月，共和黨的參議院通過了N項對華限制的清單，而民主黨的眾議院則通過了要增加對華偵探的人員和撥款，可見共和黨是來陽的，民主黨是來陰的。亦不要忘記，拜登是奧巴馬時的副總統。

而在奧巴馬總統期內，就推出了重返亞太，圍堵中國的政策，今時拜登怎會180度轉去不圍堵華？

拜登當選，有一個人及其夥伴定如坐針顫，此人為Mark Simon，其中事件，不多說了。

拜登任總統，誰會任國務卿？會否是希拉莉？若是對華政策會有多友善？

美國或陷於暴亂以至內亂的內耗中

今周之後，美國會陷於，重點選票以至重選，暴亂以至內亂的內耗鬧劇中，一個號稱民主大國，其選票、選舉制度竟有如斯漏洞，並且是知之已久的，而從不改進、堵漏，只可說明，無論選民有多熱情地填選票都是無用，因為點票人才真正「點」了算，這就是特朗普所謂的「Rigged Election」被操控的選舉。

第三世界的選舉被獨裁者操控不出奇，但美國選舉也被操控，就真不可思議。

拜登料終成為美國總統　惟未握參眾兩院話事權

由今時至法庭判令出，美國市場仍要面對個未揭盎的11月3日，因為重點、重選，是可以把今時選舉結果一切都推倒重來，市場怎辦了？

除非假選票多，不然民主黨拜登仍可為總統，但民主黨未能掌控參眾兩院將成事實，市場會有：

1.美滙長期淡，因民主黨會多派福利

2.美股，短期好，長期淡

下一頁

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

比亞迪急升後倒跌　如何揀選新能源車企業？
今日
比亞迪急升後倒跌　如何揀選新能源車企業？
拜登當選對華政策一定特朗普溫和？對華政策不會180度轉
今日
拜登當選對華政策一定特朗普溫和？對華政策不會180度轉
拜登當選出美國總統 疫情有望受控利好股市
今日
拜登當選出美國總統 疫情有望受控利好股市
【美滙指數】美元走勢弱利好黃金價格　分析：金價於1,900美元水平是「具吸引力買入點」
今日
【美滙指數】美元走勢弱利好黃金價格　分析：金價於1,900美元水平是「具吸引力買入點」
【立遺囑分身家】兩子獲父分千萬房產後「認錢不認人」　老翁臨終前靠一招對付不孝子
今日
【立遺囑分身家】兩子獲父分千萬房產後「認錢不認人」　老翁臨終前靠一招對付不孝子
中國 貿易 特朗普 疫情 選舉 經濟 美股 A股 香港股票

上一篇文章

拜登當選出美國總統 疫情有望受控利好股市

下一篇文章

【美滙指數】美元走勢弱利好黃金價格　分析：金價於1,900美元水平是「具吸引力買入點」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】孖展抽新股太進取？龔成：低吸阿里巴巴留意呢個位
【螞蟻上市觸礁】孖展抽新股太進取？龔成：低吸阿里巴巴留意呢個位
比亞迪（01211） 股價衝高後急回　短綫買賣點部署？
比亞迪（01211） 股價衝高後急回　短綫買賣點部署？
【立遺囑分身家】兩子獲父分千萬房產後「認錢不認人」　老翁臨終前靠一招對付不孝子
【立遺囑分身家】兩子獲父分千萬房產後「認錢不認人」　老翁臨終前靠一招對付不孝子
【銀髮經濟】疫情加速長者擁抱數碼生活　社交平台成下一個銀髮經濟潛力市場？
【銀髮經濟】疫情加速長者擁抱數碼生活　社交平台成下一個銀髮經濟潛力市場？
【金價走勢】美國大選結果如何　黃金也是最終贏家？
【金價走勢】美國大選結果如何　黃金也是最終贏家？
【美滙指數】美元走勢弱利好黃金價格　分析：金價於1,900美元水平是「具吸引力買入點」
【美滙指數】美元走勢弱利好黃金價格　分析：金價於1,900美元水平是「具吸引力買入點」