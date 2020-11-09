【離婚分身家】傳特朗普妻梅拉尼婭將提離婚　盤點名人離婚分身家情況

▲ 【離婚分身家】傳特朗普妻將提離婚 盤點名人離婚分身家情況 -

美國大選結果出爐，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出美國大選。有英媒報道指，美國總統特朗普妻子梅拉尼婭（Melania Trump）據報計劃提出離婚，並希望在離婚協議中，確保兒子能夠有權分配特朗普部分財產。夫妻離婚，其中一個大問題便是財產分配，全球首富兼網購平台亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）早前離婚，與前妻達成歷來最貴的離婚協議，若特朗普與其妻子離婚，會否創下新記錄？

特朗普離婚分身家 兩任妻子待遇各異

特朗普擁有3段婚姻，經歷過兩次離婚。據《紐約時報》報道，特朗普與其第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）離婚時，她獲分1,400萬美元（約1億港元）的身家，包括一間有45間房間的豪宅及一間位於特朗普廣場（Trump Plaza）內的公寓。此外，特朗普每年需為其3名子女支付65萬美元（約503萬港元）的贍養費。

至於第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples），據《每日郵報》報道指，由於當時特朗普面臨財政危機，只願意分100萬美元（約775萬港元）予梅普爾斯，另支付100萬美元予她購置新屋，並為他們的女兒提供每年10萬美元（約77萬港元）的贍養費，直到她年滿21歲為止。

據《福布斯》統計，特朗普現坐擁25億美元（約193億港元）的身家，若特朗普再度離婚，其分身家情況將受到關注。

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全球首富分身家 前妻變女首富

全球首富兼網購平台亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Scott）於去年達成離婚協議，MacKenzie將取得4%亞馬遜股份，據當時的帳面估計值350億美元（約2,730億港元），成為歷來最貴的離婚協議。

根據彭博今年9月公布的億萬富翁指數，麥肯齊的身家現在已經達到680億美元（5,270億港元），成為最新的女首富，也在世界富豪中排名第12位。

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劉愷威聯名物業轉個人名下

藝人楊冪與劉愷威2018年離婚，據內地傳媒估計，楊冪擁近45億元人民幣身家，是前夫劉愷威的的9倍。據去年傳媒報道，二人曾聯名購入兩幢香港物業，2012年他們聯名開設了一間有限公司，當時有指兩夫婦以3,000萬元買入中半山蔚皇居一單位。離婚後，楊冪被發現辭退公司董事一職，公司及單位料歸劉愷威名下，報道指當時的市值達4,400萬元。

據去年報道，二人聯名購入當時市值近8,000萬港元的香港西半山寶城大廈，有指單位於去年亦改為劉愷威個人持有。

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「雙宋」離婚無贍養費不分身家

不過，即使富豪名人離婚，也不代表一定會面臨分身家。韓星宋仲基和宋慧喬於去年宣告離婚，結束短短1年8個月的婚姻，據宋慧喬所屬經理人公司UAA事務所發表的聲明，指二人並沒有贍養費及財產分配的問題，並正式完成離婚程序。

據了解，二人身家豐厚，曾有韓國節目爆出，宋慧喬在美國和韓國江南區的物業價值已超過約2.5億港元；至於宋仲基，他在首爾梨泰院及盤浦洞都有豪宅，據報市值達125億韓圜（約8,625萬港元）。

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責任編輯：李瑩