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【夫妻理財】老婆婚前承繼過億遺產卻沒告訴丈夫致分手收場　到底夫妻應否向另一半坦誠相告個人財富？

理財規劃 13:10 2020/11/09

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【夫妻理財】老婆婚前承繼過億遺產卻沒告訴丈夫致分手收場　到底夫妻應否坦誠攤開個人財富？

到底兩夫妻應否坦誠向對方「披露」自己的個人財富及身家？男性或女性在這個問題上可能有不同的答案。說到底，身家財富始終是比較私人敏感的話題，否則不會有「私己錢」這回事。所謂講錢失感情，不少家庭倫常案也因為錢銀瓜葛而起。

講錢，真的會失感情？假如你的另一半坐擁巨額身家卻沒有向你透露半句，你會選擇尊重對方，還是怨恨對方？

日本作家白石一文所寫的《一億元的分手費》翻拍成電視劇，現時正在日本電視台NHK播映。

【夫妻理財】老婆婚前承繼過億遺產卻沒告訴丈夫致分手收場　到底夫妻應否坦誠攤開個人財富？

故事主角不是一對情侶，而是一對夫妻，丈夫鐵平與妻子夏代結婚20年，育有一對子女。因為一位親戚生意週轉不靈來向鐡平借錢，「爆出」他的妻子夏代原來在結婚前承繼了一位遠房親戚一筆48億日元（約3.6億港元）的遺產，鐵平竟然多年來全不知情！

鐵平知道妻子原來是富婆，沒有開心，反而是心生怨憤，對妻子感到極到不滿。

不滿，除了是因為妻子未有與他坦誠相向，更因為他多年來為了頭家日捱夜捱，在公司受盡老闆氣的冤屈、工作累積下來壓力一下爆發。

假如妻子動用這筆款項，他自己就不用再受氣捱「騾仔」，子女可以過上更好的生活，家裏不用省吃儉用。對於妻子解釋這筆錢根本不屬於我而沒有動用，實在不能理解。

贏了「分手費」　輸了頭家

為了這筆錢財，廿年夫妻關係不復當初，不斷爭拗。

直至一天早上妻子留下紙條說要搬出去住，另外留下了一億日元的現金給鐵平。

鐵平彷彿拿到分手費，他拿着這一億元離開了家，搬到金澤重新生活，開始自己另一人生。後來他成為成功的商人，但不見得開心。

為什麼呢？

【夫妻理財】老婆婚前承繼過億遺產卻沒告訴丈夫致分手收場　到底夫妻應否坦誠攤開個人財富？

欄名 : 理財學堂

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