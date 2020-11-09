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【美國大選】拜登宣布勝選　留意這4大資產配置重點

理財學堂 18:39 2020/11/09

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【美國大選】拜登宣布勝選　留意這4大資產配置重點

美國大選民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，將成為下一屆美國總統。國會選舉方面，市場預期民主黨有望贏得眾議院的控制權，共和黨或能勉強維持參議院過半議席。投資管理公司聯博認為，參議院仍由共和黨掌控的情況下，拜登政府或將難以順利推動政策，並提出四大資產配置重點。

拜登政府或加碼刺激措施

假設目前結果最終不變，聯博對2020年美國大選結果的觀察如下：

刺激措施

拜登或會致力加碼刺激措施，但預計面臨共和黨控制的參議院的進一步阻撓，即使短期有機會推出任何方案，其規模與形式仍在高度不確定性。

加稅政策

拜登的加稅政策勢必面臨政治阻力，但聯博預計，在拜登執政之下，企業經營環境或將會顯着轉變。

氣候變化

拜登上任後有氣候變化望陸續撤銷特朗普所頒佈的行政命令，並推行新政策。聯博認為，拜登首先將針對氣候變化政策發佈行政命令，預計將造成深遠的影響。拜登政府亦提出高達2萬億美元的支出，加速基礎設施建設，以實現零排放（Net-zero emission）的目標。

最低工資

拜登主張將全國最低工資調高一倍以上，低利潤的餐飲業與零售業預計將首當其衝。然而，貿易環境的不確定性降低，預計有利於零售業；而財政擴張政策、放寬移民政策有望吸引更多勞動人口，餐飲業者或會受惠。

貨幣寬鬆政策

聯博又預期，低利率環境與貨幣寬鬆政策短期將不會改變。

至於資產配置方面則有以下關注焦點。

1. 聚焦優質股票及主題式組合

聯博表示，過去無論是共和黨或民主黨執政，美國股市的長期回報並無太大差異。但這次情況可能不同，因為在過去數十年，多個主要長期趨勢持續醞釀並發展。

聯博認為，投資者不應根據選舉結果建構投資策略，因為政策的影響是極其難以預料，並建議投資者應該聚焦優質的股票與主題式投資組合，因為優質企業有望克服疫情挑戰，在低增長的時期持續蓬勃發展。

2. 醫療保健監管不會衝擊所有企業

市場預期拜登政府將針對醫療保健行業推出新的監管措施，如今參議院可能仍由共和黨掌控，預計醫療保健監管將維持現狀。

無論拜登政府會否推出新的監管措施，聯博認為，部分醫療保健公司的業務發展強勁，相對不受監管變動的影響，包括︰基因測序、手術機器人與數碼化醫療服務。

【美股焦點】大跌市要買的醫療股　手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical

3. 氣候變化政策預計轉變

氣候變化政策趨嚴可能影響能源與原物料公司的盈利。重視氣候變化將有助於提高能源效率，並可能為可再生能源公司創造發展動力。不過，收緊監管、徵收碳稅及上調聯邦土地租金費率等措施，勘探與生產企業所受負面影響最嚴重，這些都將影響生產活動並增加成本。

拜登政府也可能禁止在聯邦政府的土地上，以水力壓裂技術開採頁岩油。勘探與生產活動減少，將削弱油田服務企業的營收，但最直接的打擊則來自於加稅。此外，可再生生物燃料的成本攀升，加上汽車能源效益標準日後轉趨嚴格，最終都將對煉油公司帶來挑戰。綠色能源轉型以及潛在訴訟或將對能源輸送管道公司帶來影響。

4. 重新參與國際社會

美國有望重新加強與世界貿易組織 （WTO） 等國際多邊組織的合作，貿易不確定性亦會降低，對多個行業構成利好，尤其是向環球市場進行銷售的汽車、化學品、煙草與科技行業。

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

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