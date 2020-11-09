【定期存款】10萬元人民幣定期存款 三個月享息最高2.6厘 收息攻略 12:40 2020/11/09 分享： ▲ 【定期存款】10萬元人民幣定期存款 三個月享息最高2.6厘 人民幣匯價走勢向好，看好人民幣資產價格走勢，又想穩妥收息的話，可考慮敍造人民幣定期存款。以本金等值10萬元人民幣計，定期存款三個月的話，年息最高達2.6厘。 【活期存款利息優惠：按此】 【人民幣定期存款利息】 銀行：招商永隆 本金：10萬元人民幣 存期：三個月 年息：2.6厘 銀行：集友 本金：10萬元人民幣 存期：三個月 年息：2.3厘 銀行：上海商業 本金：10萬元人民幣 存期：三個月 年息：2.1厘 銀行：南洋商業 本金：10萬元人民幣 存期：三個月 年息：2.0厘 ▲ 【定期存款】10萬元人民幣定期存款 三個月享息最高2.6厘 欄名 : 存款收息 相關文章 【美滙指數】美元走勢弱利好黃金價格 分析：金價於1,900美元水平是「具吸引力買入點」 今日 【美滙指數】美元走勢弱利好黃金價格 分析：金價於1,900美元水平是「具吸引力買入點」 【活期存款】2萬元本金可享活期存款利息達5厘 優惠至下月底 今日 【活期存款】2萬元本金可享活期存款利息達5厘 優惠至下月底 【抽iBond】iBond只適合退休人士收息用？非也 原來iBond也可以短炒！ 2020/10/23 【抽iBond】iBond只適合退休人士收息用？非也 原來iBond也可以短炒！ 【抗通脹】買iBond抗通脹「得啖笑」？歷史數據話你投資哪種資產真正抗通脹 2020/10/08 【抗通脹】買iBond抗通脹「得啖笑」？歷史數據話你投資哪種資產真正抗通脹 【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具 2020/10/07 【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具 最新專欄文章 更多 【活期存款】2萬元本金可享活期存款利息達5厘 優惠至下月底 今日 【活期存款】2萬元本金可享活期存款利息達5厘 優惠至下月底 【港元定期存款】港元定存一年 最高1.01厘 2020/11/05 【港元定期存款】港元定存一年 最高1.01厘 【定期存款】10萬元敍造人民幣定期存款 七天賺息8.8厘息 2020/11/03 【定期存款】10萬元敍造人民幣定期存款 七天賺息8.8厘息 【定期存款】三個月賺息5.2厘 用8萬元敍造港元定存可做到 2020/10/30 【定期存款】三個月賺息5.2厘 用8萬元敍造港元定存可做到 【定期存款】iBond「保底息」2厘 1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌 2020/10/28 【定期存款】iBond「保底息」2厘 1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌 銀行 人民幣 人民幣定期存款 定期存款