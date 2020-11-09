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【定期存款】10萬元人民幣定期存款　三個月享息最高2.6厘

收息攻略 12:40 2020/11/09

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【定期存款】10萬元人民幣定期存款　三個月享息最高2.6厘

人民幣匯價走勢向好，看好人民幣資產價格走勢，又想穩妥收息的話，可考慮敍造人民幣定期存款。以本金等值10萬元人民幣計，定期存款三個月的話，年息最高達2.6厘。

【活期存款利息優惠：按此

【人民幣定期存款利息】

  • 銀行：招商永隆
  • 本金：10萬元人民幣
  • 存期：三個月
  • 年息：2.6厘
  • 銀行：集友
  • 本金：10萬元人民幣
  • 存期：三個月
  • 年息：2.3厘
  • 銀行：上海商業
  • 本金：10萬元人民幣
  • 存期：三個月
  • 年息：2.1厘
  • 銀行：南洋商業
  • 本金：10萬元人民幣
  • 存期：三個月
  • 年息：2.0厘

【定期存款】10萬元人民幣定期存款　三個月享息最高2.6厘

欄名 : 存款收息

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