▲ 【定期存款】10萬元人民幣定期存款 三個月享息最高2.6厘

人民幣匯價走勢向好，看好人民幣資產價格走勢，又想穩妥收息的話，可考慮敍造人民幣定期存款。以本金等值10萬元人民幣計，定期存款三個月的話，年息最高達2.6厘。

【活期存款利息優惠：按此】

【人民幣定期存款利息】

銀行：招商永隆

本金：10萬元人民幣

存期：三個月

年息：2.6厘

銀行：集友

本金：10萬元人民幣

存期：三個月

年息：2.3厘

銀行：上海商業

本金：10萬元人民幣

存期：三個月

年息：2.1厘

銀行：南洋商業

本金：10萬元人民幣

存期：三個月

年息：2.0厘

▲ 【定期存款】10萬元人民幣定期存款 三個月享息最高2.6厘