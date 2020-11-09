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毛舜筠投資樓市勁賺逾3千萬元　理財有道靠呢本財經書啟發？

理財規劃 17:09 2020/11/09

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毛舜筠投資樓市勁賺逾3千萬元　理財有道靠呢本財經書啟發？ -

毛舜筠（毛姐）日前在家中慶祝60歲生日，並在社交平台發布多張照片，令其位於大埔的獨立屋曝光。除了家住逾千呎的豪宅外，毛姐多年來熱衷投資磚頭，先後擁有10個物業，有傳媒統計，她30年來投資樓市從未損手，更靠低買高賣，勁賺3千多萬元。毛姐曾表示在讀過一本暢銷財經書後，令她開始對投資理財有興趣。

【發奮脫貧廿多歲半山置業　顧紀筠：做人態度取決成就高低：按此

家住獨立屋　備有健身室

毛姐在社交平台發文指，在生日當天一覺醒來，家人已為她準備了一連串驚喜，在家中的牆上貼上「生日快樂」汽球，還有鮮花及生日禮物。從照片中可見，毛姐的家非常寬敞，除大廳、飯廳及偏廳外，更有一個室外後花園。據了解，毛姐家住大埔康樂園，於早年以1778萬元買入，而熱愛運動的她更在家中設置了一間健身室，方便她與家人隨時做運動。

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【洪永城曾欠10數萬卡數　「斷捨離」理財法減衝動消費：按此

投資樓市從未損手　勁賺3千萬元

入行多年的毛舜筠，向來理財有道，毛姐曾表示年青時賺到錢只會買珠寶，惟首飾買多過戴，最終只放在保險箱。自從試過在樓市獲利，便專注於投資磚頭，實行「錢搵錢」。

據了解，毛姐自89年起便買賣物業，先後擁有10個物業，她投資樓市甚有眼光，鍾情傳統豪宅區如九龍塘、跑馬地等，貪有名校網及配套充足。她每次都是低買高賣，從沒損手，據傳媒統計過她多年投資物業的回報，料共賺3千多萬元。

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除了投資樓市外，毛姐也沾手股市，她本來對股票一竅不通，自看過暢銷書《窮爸爸．富爸爸》後便深受啟發，開始每日閱讀財經新聞，研究股市。她鍾情投資藍籌，更拒絕投資期指等較高風險產品，直言其投資心得是「不要貪心，見好就收」。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財Star Talk

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