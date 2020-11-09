▲ 【美滙指數】美元走勢弱利好黃金價格 分析：金價於1,900美元水平是「具吸引力買入點」

美匯指數回落，反映美元走勢偏軟，對黃金價格有利好支持。若看好金價想伺機吸納，分析認為，黃金價在1,900美元「是具吸引力的買入點」, 預期黃金價繼續升值，金價於明年料可重回逾2,000美元水平。

美滙低見92 人幣資產或受捧

大選之後，市場相當關注美元走勢及其影響。

瑞士百達財富管理亞洲區投資總監兼全權委託投資組合管理主管David Gaud預期，美元貶值的趨勢會持續，惟他指出，溫和下跌的美元對於不少美國企業而言反而是好消息，因為弱美元能夠為企業帶來價格競爭優勢，提升吸引力。

但他亦提醒，這種情況並非適用於所有美元資產，因此在投資策略上，要採取更多篩選。

對沖美元貶值 資金轉投高回報資產

對於美國以外的投資者來說，對冲美元貶值的成本會增加，從而限制了回報，部分資金或轉投其他高回報資產，比如人民幣資產。

此外，黃金亦是弱美元下的受惠者。

Gaud亦看好黃金會繼續升值，並直言金價在1,900美元「是具吸引力的買入點」，看好明年金價能夠再次試頂，即重回逾2,000美元水平。

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