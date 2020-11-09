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創新文化是企業抗逆復甦的秘訣

博客 18:59 2020/11/09

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創新文化是企業抗逆復甦的秘訣

新冠疫情為今天的營商環境帶來不少挑戰，本港以至全球各地企業亦紛紛尋找可以令業務順利過度艱難時刻的方法，而培養創新文化正是企業們增強抗逆力及邁向疫後經濟復甦的重要一步。

在疫情危機下，企業創新亦不再是一項選擇，而是必備條件。根據Microsoft與IDC最新發表的《創新文化：亞太區企業抗疫力及經濟復甦的基礎》研究報告顯示，過半香港企業（55%）深明企業創新是疫情下迅速回應市場挑戰、把握機遇，以及建立企業抗逆力的「必備條件」。

研究參考亞太區內的成功企業，歸納出企業創新文化由「人才」、「流程」、「數據」及「科技」四大要素組成。研究發現本港企業創新文化持續提升，近七成本地企業在疫情影響下，正以此四大方面作為基礎，加快業務的數碼轉型以適應新常態。研究結果指出，在過去六個月間，香港企業的創新文化完善程度顯著提升了8%，反映企業即使在疫情期間亦積極加強創新。此外，本地企業已逐漸意識到必須積極求變的重要。三分之一的企業視新冠疫情為機遇，對前景充滿希望，更有信心其業務能在三個月或更短的時間內恢復。

創新文化除了有效協助企業加速復甦業務的步伐，更重要的是為企業建立抗逆力，才可在疫情過後繼續迎難而上，開拓新機遇。調查結果顯示，雖然香港企業在創新文化的三大層面（人才、數據和流程）都比亞太區企業更成熟，但於發展科技和培育人才兩大範疇，則仍有空間進一步發展。

推動創新文化不應只側重於科技的應用，孕育企業文化及培育人才亦同樣重要。企業必須同時專注於培養創新文化的四大要素，才有利持續提高企業的抗逆力、競爭力和創新能力。

針對創新文化的四大要素，企業可參考以下建議，提升企業創新能力：

1. 透過運用雲端技術、人工智能和機器學習等科技，並在數碼轉型的進程中時刻確保網絡安全，提升抗逆力；

2. 培養人才技能並建立開放和共融的工作環境，以釋放員工潛力；

3. 善用數據以增強競爭力，充分利用數據的價值建立全新數據主導的工具、服務和收入渠道；

4. 設計「以人為本」的流程以持續提升創新能力，訂立統一的數碼轉型預算和指標。

儘管疫情何時終結仍是未知之數，創新文化定必是加強業務未來的抗逆力及引領疫後經濟復甦的關鍵。

 

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。

撰文 : 微軟達人

欄名 : 微軟觸跡

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