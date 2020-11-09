調查：近半打工仔過去1年曾現抑鬱徵狀　中層兼顧工作家庭壓力最大

▲ 保柏調查：近半打工仔過去1年曾現抑鬱徵狀 中層兼顧工作家庭壓力最大 -

新冠肺炎疫情之下，打工仔的壓力有增無減，對身心健康均產生顯著影響。保柏香港發布針對本港在職人士的精神健康調查，顯示一半本港打工仔曾經在疫情期間出現焦慮或抑鬱徵狀，而中層管理人員出現焦慮或抑鬱徵狀的機率比一般僱員高，主要是與肩負工作及家庭的多重職責有關。

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近半受訪打工仔曾現焦慮或抑鬱徵狀

有關調查於今年年9月17日至9月28日進行，於網上訪問超過1,200位年齡介乎18至54歲的本港在職人士，探討他們在職場上對精神健康支援的需求及期望。

報告發現，近半受訪的一般僱員表示在過去一年曾經出現焦慮（48%）或抑鬱（47%）徵狀，而中層管理人員出現有關徵狀的比例更分別上升至58%及57%；兩組受訪者中最常見的徵狀均為「難以放鬆」及「感到疲倦或精力不足」。

中層管理人員壓力大 五分一人曾有自殺念頭

對於一般僱員而言，工作中最大的憂慮來自業績欠佳而被解僱或被減薪的恐懼。而中層管理人員比一般僱員承受更大壓力，主要是與肩負工作及家庭的多重職責有關。

工作中他們的主要憂慮來自於「同事或下屬士氣下跌」、「上司施予壓力」及「因人手不足而無法滿足客戶要求」等。

而在家庭層面上，他們則擔心「子女的學業成績受網上授課影響」及「在家工作期間兼顧照顧子女」等，在身兼多職下，導致他們的憂慮指數比一般僱員更高。

最值得關注的是，有約五分一的中層管理人員承認曾經有自殺的念頭，而整體而言，八成受訪者認為抑鬱徵狀為他們的日常生活帶來困難。

企業對僱員精神支援不足

超過四分三的中層管理人員認同壓力為其帶來的影響在精神健康方面（88%）較生理健康方面（75%）更嚴重。

然而，當中只有9%的受訪中層管理人員現正尋求專業輔導。其他大部分都是依靠自己、家人或朋友協助改善精神健康。

是次調查發現，僱員對精神健康支援的期望與公司所提供的支援之間存在落差。

大部分（73%）受訪的中層管理人員表示期望公司提供精神健康支援，但僅僅過半（55%）受訪的管理人員表示公司有提供相關支援。

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保柏將全面升級精神健康保障

保柏香港總經理梅康信（Andrew Merrilees）表示，2020年為本港僱員帶來沉重的壓力，尤其是中層管理人員。僱主亦有責任為僱員的精神健康提供支援，以改善他們的身心健康。

為支援積極的精神健康管理，保柏亦會逐漸全面升級精神健康保障，涵蓋團體醫保計劃以至個人醫保計劃，確保客戶能夠安心地尋求專業輔導以及透過情緒健康門診網絡獲得全面支援。

責任編輯：李瑩