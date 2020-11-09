  • 25°C
香港時間 : 20201109日 (一) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查：近半打工仔過去1年曾現抑鬱徵狀　中層兼顧工作家庭壓力最大

保險保障 13:15 2020/11/09

分享：

保柏調查：近半打工仔過去1年曾現抑鬱徵狀　中層兼顧工作家庭壓力最大 -

新冠肺炎疫情之下，打工仔的壓力有增無減，對身心健康均產生顯著影響。保柏香港發布針對本港在職人士的精神健康調查，顯示一半本港打工仔曾經在疫情期間出現焦慮或抑鬱徵狀，而中層管理人員出現焦慮或抑鬱徵狀的機率比一般僱員高，主要是與肩負工作及家庭的多重職責有關。

【投保Top up醫療保險前　要考慮3大因素：按此

近半受訪打工仔曾現焦慮或抑鬱徵狀

有關調查於今年年9月17日至9月28日進行，於網上訪問超過1,200位年齡介乎18至54歲的本港在職人士，探討他們在職場上對精神健康支援的需求及期望。

報告發現，近半受訪的一般僱員表示在過去一年曾經出現焦慮（48%）或抑鬱（47%）徵狀，而中層管理人員出現有關徵狀的比例更分別上升至58%及57%；兩組受訪者中最常見的徵狀均為「難以放鬆」及「感到疲倦或精力不足」。

中層管理人員壓力大　五分一人曾有自殺念頭

對於一般僱員而言，工作中最大的憂慮來自業績欠佳而被解僱或被減薪的恐懼。而中層管理人員比一般僱員承受更大壓力，主要是與肩負工作及家庭的多重職責有關。

工作中他們的主要憂慮來自於「同事或下屬士氣下跌」、「上司施予壓力」及「因人手不足而無法滿足客戶要求」等。

而在家庭層面上，他們則擔心「子女的學業成績受網上授課影響」及「在家工作期間兼顧照顧子女」等，在身兼多職下，導致他們的憂慮指數比一般僱員更高。

最值得關注的是，有約五分一的中層管理人員承認曾經有自殺的念頭，而整體而言，八成受訪者認為抑鬱徵狀為他們的日常生活帶來困難。

企業對僱員精神支援不足　

超過四分三的中層管理人員認同壓力為其帶來的影響在精神健康方面（88%）較生理健康方面（75%）更嚴重。

然而，當中只有9%的受訪中層管理人員現正尋求專業輔導。其他大部分都是依靠自己、家人或朋友協助改善精神健康。

是次調查發現，僱員對精神健康支援的期望與公司所提供的支援之間存在落差。

大部分（73%）受訪的中層管理人員表示期望公司提供精神健康支援，但僅僅過半（55%）受訪的管理人員表示公司有提供相關支援。

【29歲青年計劃結婚 已有公司醫保 應另購醫保嗎？：按此

保柏將全面升級精神健康保障

保柏香港總經理梅康信（Andrew Merrilees）表示，2020年為本港僱員帶來沉重的壓力，尤其是中層管理人員。僱主亦有責任為僱員的精神健康提供支援，以改善他們的身心健康。

為支援積極的精神健康管理，保柏亦會逐漸全面升級精神健康保障，涵蓋團體醫保計劃以至個人醫保計劃，確保客戶能夠安心地尋求專業輔導以及透過情緒健康門診網絡獲得全面支援。

責任編輯：李瑩

欄名 : 保險百科

相關文章

主動應對疫情　從健康和保障着手
2020/09/24
主動應對疫情　從健康和保障着手
買危疾保的五大迷思
2020/09/18
買危疾保的五大迷思
【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障
2020/09/24
【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障
【退休規劃】49歲中年婦育兩子突然失業　憂醫療保障不足未敢想退休
2020/10/02
【退休規劃】49歲中年婦育兩子突然失業　憂醫療保障不足未敢想退休
【孕婦保險】準媽媽求懷孕保障　高端醫療保險產科保障夠唔夠？
2020/10/08
【孕婦保險】準媽媽求懷孕保障　高端醫療保險產科保障夠唔夠？

最新專欄文章 更多

【危疾保障】每月盈餘僅有2、3千 買唔買到危疾保？
2020/11/08
【危疾保障】每月盈餘僅有2、3千 買唔買到危疾保？
友邦推「Share the Love 友愛同享」活動 投保即送1,000元電子保費現金券
2020/11/05
友邦推「Share the Love 友愛同享」活動 投保即送1,000元電子保費現金券
【危疾保險】曾患子宮水瘤　現有危疾保單不保已患疾病　能有方法「補飛」嗎？
2020/11/01
【危疾保險】曾患子宮水瘤　現有危疾保單不保已患疾病　能有方法「補飛」嗎？
【iBond2020】保證回報每年3.3%更勝iBond　短期儲蓄保供2年第5年取回本金及紅利
2020/10/29
【iBond2020】保證回報每年3.3%更勝iBond　短期儲蓄保供2年第5年取回本金及紅利
【女性保險】為甚麼女性要關注女性專屬保險 ？
2020/10/26
【女性保險】為甚麼女性要關注女性專屬保險 ？
醫療保險 疫情 在家工作 醫療保險 保柏 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【危疾保障】每月盈餘僅有2、3千 買唔買到危疾保？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【危疾】癌症病人抗癌新療法　為治療癌症帶來希望的「神奇子彈」
【危疾】癌症病人抗癌新療法　為治療癌症帶來希望的「神奇子彈」
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
【危疾保障】每月盈餘僅有2、3千 買唔買到危疾保？
【危疾保障】每月盈餘僅有2、3千 買唔買到危疾保？
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？