【強積金】三步曲提升強積金透明度

▲ 提升強積金透明度 只需三步曲

常言道，工欲善其事，必先利其器，要好好管理強積金，簡單便利的工具是不可或缺。積金局近年透過「三步曲」的方式，提升打工仔掌握強積金資訊的能力，從而積極管理強積金及作出明智的投資選擇。

第一步︰強積金基金平台

積金局在去年4月推出的一站式「強積金基金平台」，把基金管理費以「一拆三」的形式顯示，仔細披露管理費的三大組成部分，就如市面上的旅遊格價網站般，方便打工仔「貨比三家」，比較不同基金的收費和回報，以揀選出適合自己所需且「性價比」高的基金。

第二步︰劃一形式顯示帳戶資訊

隨着轉工次數增加，打工仔可能擁有多個強積金帳戶，打工仔要管理不同受託人的強積金帳戶或許會遇到不便。眼花繚亂和過於複雜的強積金帳戶資訊表，無疑窒礙計畫成員整合和積極管理強積金。

積金局早於去年底要求各受託人須於每年向計劃成員發出的周年權益報表中加插圖表，令強積金帳戶的資訊更清晰易明；亦要求各受託人於其網上平台，將帳戶的主要資料，例如基金收費、成員的資產、收益或虧損等，以簡單劃一的「儀表板」形式展示，代替複雜難明的數目和文字，讓打工仔輕易比較帳戶資訊。

第三步︰新增強積金基金風險級別

打工仔必須瞭解不同基金的風險水平，才能因應個人情況，例如投資年期、目標及風險承受能力等，揀選適合自己的投資組合。為了讓計劃成員更易衡量投資風險，積金局要求受託人在基金便覽及網站中增設風險級別，為計劃成員提供多一項資訊參考。風險級別分為七級，級別愈高，風險愈大，清楚標示每個強積金基金的風險水平。

打工仔若能掌握並好好善用各種工具，為未來的退休生活作好準備自然事半功倍。