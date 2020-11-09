【雙11】HKTVmall全城瘋狂劈　多款產品低至半價（多圖）

淘寶雙11購物節成為網購消費大節，不少商家都會乘勢在雙11推出優惠吸客，HKTVmall亦推雙11優惠。至11月12日，HKTVmall會推出每日限量優惠，以11元發售部分產品，而小米空氣淨化機、任天堂Switch及Ring Fit都有優惠。

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HKTVmall每日中午12時及晚上9時都會推出限量優惠，出售過百件減價貨品。想知道最新優惠，可以留意官方facebook。

同時，在優惠期內，購買附有「11% Mall Dollar回贈」之標籤的相關商品，可享11% Mall Dollar回贈。

在11月11日當日，購買標示「輸入5offthx享95折」之產品，並於付款時輸入優惠碼「5offthx」，可享額外95折優惠。

至於在11月12日當日，VIP用信用卡於付款時輸入優惠碼「CH98VDAY」，任何消費即可享95折。若使用Citi HKTVmall信用卡，並輸入優惠碼「citihk95」，更可享95折優惠及額外5% Mall Dollar。

【11月9日 晚上9時精選優惠】

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責任編輯：曹佩鈞