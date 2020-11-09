近日，一齣電視劇熱播，引來不少討論。劇中男主角的妻子離世後，要求男主角以保險的賠償金作為營運便利店的資金。現實生活中，這些有條件的賠償方式是不是由保險公司負責呢？其實，保險公司並非信託公司或遺產受託人，不會負責處理遺產安排。為了讓讀者更瞭解填寫受益人要注意的事項，本文先向大家介紹幾個關於「投保人」、「受保人」、「受益人」的基本概念：

「投保人」就是保單持有人（Policyholder），有權利根據保單條款行使保單的權益，同時也要承擔保單相關之義務，如繳交保費。一般「投保人」需要年滿18歲。「受保人」（Policy Insured）簡單而言，就是受保單保護的人，可以是投保人本人，也可以是其他人。受益人（Beneficiary）就是在受保人符合理賠條件後，可申請獲得賠償的人。

男女朋友可以成為保險受益人嗎？

投保人及受益人必須對受保項目或受保人擁有「可保權益」。「可保權益」就是指受保人倘不幸去世，會令投保人及受益人帶來的經濟或情感損失。配偶及18歲以下子女均有可保權益，例如王先生離世，便會為王太太帶來經濟損失。一般而言，大多保險公司都不會接受朋友作為受益人，以規避「道德風險」。「道德風險」則是指受益人會因為受保人的不幸而獲得好處，但雙方並不存在可保利益的關係，因此有機會導致蓄意引起的危險事故。

受益人可以不只一人 也可以是慈善機構

投保人為人壽保單安排多位受益人是十分常見的。填寫受益人時，投保人可以訂明每位受益人所佔的受益百分比，而非一個特定數額。以王先生為例，他可以把受益人訂明為：王太太50%、女兒25%、兒子25%。

另一種分配方法，就是訂明第一、第二受益人…… 如此類推，當受保人不幸離世而第一受益人仍然在世，便可以獲得全數賠償；如果第一受益人當時亦已離世，就由第二受益人獲得全數賠償。如果第一受益人比受保人先離世，而保單又沒有第二受益人，身故賠償將會根據保單預設的條款處理，例如視作為受保人的遺產。

另外，愈來愈多人選擇保單捐贈，作慈善用途，遺愛人間。屬公共性質的慈善機構或信託團體，也可以公司名義成為保單指定受益人。

以年金形式賠償

除了一筆過支付身故賠償外，現時也有不少保險公司提供以年金形式支付身故賠償，讓投保人有更高的自由度安排賠償，給予摯愛更貼心的保障，如中銀人壽的「非凡未來終身壽險計劃」便是個好例子。

大家都要適時重新評估保單受益人的安排，特別是在人生出現比較大的變動時，例如結婚、子女出生或指定的受益人離世，遇到這些情況時，便要重新檢視保單受益人的安排，確保財富分配恰當。

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