官燕棧感謝祭 全店任選3件產品75折 精明理財 10:30 2020/11/09 分享： 官燕棧2020感謝祭開始啦，全店任選3件產品75折！ 由即日起至11月25日，官燕棧全店任選3件75折（指定貨品除外）。此外，現時單次消費滿$500可半價換購特選產品。 另外，今年更加入會員尊享半價換購優惠。 需要注意，優惠不適用於東薈城專櫃。 顧客服務熱線：2390 6668 分店地址 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 搭港鐵 MTR Mobile App享 $1 = 30 MTR分 今日 搭港鐵 MTR Mobile App享 $1 = 30 MTR分 11月7日限定優惠！7-Eleven購物滿$77即享77折 2020/11/06 11月7日限定優惠！7-Eleven購物滿$77即享77折 OK便利店M&M’S／SNICKERS雪糕$40/6件 2020/11/06 OK便利店M&M’S／SNICKERS雪糕$40/6件 Crostini 11月特飲買一送一 2020/11/06 Crostini 11月特飲買一送一 名氣廊Flame午市套餐買3送1 2020/11/05 名氣廊Flame午市套餐買3送1 著數優惠