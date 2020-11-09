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官燕棧感謝祭　 全店任選3件產品75折

精明理財 10:30 2020/11/09

分享：

官燕棧2020感謝祭開始啦，全店任選3件產品75折！

由即日起至11月25日，官燕棧全店任選3件75折（指定貨品除外）。此外，現時單次消費滿$500可半價換購特選產品。

另外，今年更加入會員尊享半價換購優惠。

需要注意，優惠不適用於東薈城專櫃。

顧客服務熱線：2390 6668
分店地址

撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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