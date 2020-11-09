▲ 比亞迪急升後倒跌 如何揀選新能源車企業？

新能源汽車成為環球新趨勢，市場更熱炒新能源汽車產業發展規劃，連帶汽車及相關股票都受追捧。比亞迪（01211）上周五（6日）先升後倒跌，到底在挑選新能源汽車要留意甚麼因素，由利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗（Andy）為你分析。

以往投資傳統車企，主要看汽車銷售量。黃耀宗指，在電動車方面，很多成熟車企不只賣車，他們更建立「信徒制度」，可以有利他們日後發展副業。

至於新能源汽車產業，汽車銷售量已不再是單一重點，更重要的是相關科技的研發。相關科技主宰着新能源車產業的主要業務，包括新能源車、電池及自動駕駛技術的發展，以至再延伸至車聯網、共享車輛以及充電設備等配套。

黃耀宗指，目前新能源汽車的科研發展主要集中在自動駕駛技術，假如日後自動駕駛技術成熟，加上相關法規落實，更有望可以減低成本，亦可把技術應用至共享車輛上。以科技為核心，未來新能源汽車企業甚至可以透過自動駕駛技術系統，收集有關車輛意外、偵測司機的駕駛模式等數據，將業務拓展至車載保險等。

如何揀選新能源車企業？

新能源汽車企業愈來愈受投資者注意，亦或多或少是一個以「未來夢想」作賣點的行業，在挑選公司方面有甚麼需要注意。黃耀宗指，第一要考慮汽車公司的量產能力，他強調會避開量產能力不高的公司。生產商可能會將新車的形象或模型包裝得非常令人憧憬，但若根本無法做到量產，最終也無助業務發展。

黃耀宗表示，其二是要留意公司的融資能力，大部分新能源車企業仍處於燒錢階段，暫時只有TESLA（美：TSLA）可以賺錢。另一電動車品牌蔚來汽車（美︰NIO）股價今年曾跌至2.37美元，幸得合肥政府支持，現時股價已升至雙位數，11月6日收市報41.63美元。反映新能源車企融資能力的重要。

若要投資新能源車企業，黃耀宗認為需留意政策風險。因為不同國家將會陸續推出新能源政策，將會影響整個新能源車產業。

【黃耀宗足本訪問：按此】

責任編輯︰曹佩鈞