【移民澳洲】90後港女生隔山買物業　實現業主夢兼移居墨爾本

香港樓價高企，年輕人買樓難過登天，因此不少港人去海外尋找置業機會，一嘗做業主滋味。90後女生Winky與丈夫5年前購入墨爾本物業，最後索性搬到當地居住，由一層樓變成兩層樓業主。她分享了上車經過及置業心得，以及在當地工作遇到的難題。

香港買澳洲樓花

現年30歲的Winky，在香港一直與家人同住，直到一次偶然看到墨爾本的樓盤廣告，當時她覺得可以試試投資，更促成了她與丈夫的移民澳洲之路。

▲ Winky 與 Benjamin 移民墨爾本兩年，先居住在碼頭區。

Winky說：「隔岸買樓花看似很大風險，當時做盡研究，發展商及建築商是新加坡及澳洲大公司，區內亦有大型發展，覺得可靠。而且1房500呎單位，只需約50萬澳元（約275萬港元），地產稱有4厘回報，我們計算過認為值得，反正在香港也沒有能力置業，不如孤注一擲，先付上1成訂金及2成首期。」

即使不是澳洲永久居民，也可以在當地銀行借貸買樓，以香港收入去計算，同時亦要得到澳洲外國投資審查委員會（FIRB）審批，條件是只能選擇一手新樓。購買二手樓的話，必須持有1年及以上澳洲臨時居住簽證，如學生簽證及工作簽證，只能自住不能放租。不過近年4大銀行及FIRB也收緊了政策，投資買樓相信會比以前困難得多。

投資變移民

當初Winky兩人也沒有想過移民，純粹是買來放租。不過後來任職工程師的丈夫Benjamin，工作愈來愈繁重，經常加班，兩人希望得到工作生活平衡，於是開始思考移民的可能性。Benjamin是澳洲公民，從小在悉尼生活，因此2人於2018年移民墨爾本。

澳洲的新居位於碼頭區Docklands，在市中心旁邊，屬於免費電車區，方便上下班。該區為新發展區，有大型超市及購物商場，生活配套充足，近幾年也興建了不少新樓盤，也有很多華人及港人居住。單位建築設計及物料跟原圖一樣，沒有太大問題，兩人看見實物也相當滿意。

▲ 碼頭區的居所屬1房單位，景觀開揚，更可望到摩天輪美景。

搬往過千呎排屋

受今年新冠肺炎疫情影響，丈夫很多時都要在家工作，開始覺得空間不夠用。兩人希望可以搬至更大地方。最後他們決定搬往墨爾本西區的3房排屋（Townhouse），離市區較遠，大約20公里左右。沒有市區的便利，但空間大得多，而且環境清幽，5分鐘步程到火車站，乘火車到市中心約需1小時。附近亦有小型商場及超市，在財政預算以內，可以買到3,000呎兩層排屋連花園及車房，對兩人來說相當吸引。

▲ Winky 本身做建築繪圖，未搬家時自行畫圖設計。

放租搬遷親力親為

Winky將第一層樓放租出去，不經地產仲介自己放上網，可惜乏人問津，等了兩至3個月才有人承租。「疫情封城關係，很少人租屋，曾有持工作假期簽證的人詢問過，不過我怕不可靠，因此沒有考慮。租金原本為450至480澳元（約2,480至2,645港元）1星期，減至400澳元（約2,205港元）才找到現任租客，剛剛好能支付供樓費用。」

購買第二層樓時，要申請8成貸款，計算兩人的人工及首層樓的租金收入，才僅僅達標。現時開支比以前大，雖然不用交管理費，不過面積大、用電量較高，交通費也比以前貴。排屋已有15年樓齡，上手業主亦沒有大裝修，因此水喉漏水、冷氣維修都要靠自己一手一腳去做。

▲ 排屋樓齡較高，所有簡單維修工作都要兩人自行處理。

她建議香港人剛移居墨爾本時，先租住鄰近上班的地區，再考慮自己喜歡入住單位還是獨立屋，或者甚麼地區。城市中心雖然方便，但樓價理所當然會較貴。東區比較多華人居住的地區，如Box Hill、Glen Waverley及Doncaster等郊區，獨立屋或排屋多數90萬澳元（約495萬港元）起；西區會較便宜，60多萬（約330萬港元）已有交易，但西區部分地區，罪案率會較高，可以先上網查查各區罪案率數字。

▲ 新居設有後花園，居住環境更加理想，但要自行維修保養。

疫情下失業 自學發展居家事業

Winky在香港任職建築繪圖，不過來到墨爾本後，因為她用的是伴侶簽證，沒有永久居留權，又缺乏本地工作經驗，連面試機會也沒有，所以只能做一些零售兼職工作。她曾經在機場免稅店兼職，每周工作約20小時，時薪有27澳元（約149港元）。亦曾在餐廳或Cafe打工，不過工作較辛苦，人工也較低，每小時只有20澳元（約110港元）左右。可惜因為疫情關係，整個墨爾本封城，機場亦關閉了，現時Winky也在失業狀態，惟有留在家自學拍片剪片、製作皮革等，根據自己的興趣發展居家事業。

▲ Winky 放棄做本行，選擇在機場免稅店工作。

【原文︰90後女生移居墨爾本苦與樂 隔山買樓花實現業主夢】