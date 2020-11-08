▲ 【ESG投資】ESG投資成市場新焦點 ESG ETF助散戶把握投資機遇 -

隨着機構投資者對負責任投資興趣日濃，可持續投資頓成市場新焦點。雖然市場樂見這種觀念上的轉變，但並非全球每個角落的轉變步伐一致。

以ESG ETF為例，截至2020年7月，ESG ETF環球資產規模達1,000億美元，而香港只有1隻ESG相關ETF。環顧香港市場，在2,000隻供公眾人士認購的認可基金中，只有30餘隻可歸類為ESG基金，遠少於倫敦及紐約等主要金融中心。

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ESG ETF助解決ESG投資兩大困境

目前，ESG投資有兩個主要困境，其一是缺少ESG的通用標準。由於市場上有眾多的ESG研究人員及不同的指數標準，所採取的研究方法及準則各異，由此引伸到對個別公司「漂綠」（Greenwash）形象的質疑。第二個主要困境即缺乏投資者教育，尤其針對散戶投資者。因為散戶並不如大型基金經理般具備調研能力，所以在判斷公司的ESG表現時會相對困難。

ESG ETF有助解決以上問題，為投資者提供更快速及簡便的方法，及時把握現有的ESG投資機會。ESG ETF可以讓散戶接觸到針對具有可持續發展意識企業的投資機會，更有助帶來長期的可觀回報。根據牛津大學2015年的研究結論，擁有良好ESG表現的企業能有效減低資本成本及提升營運表現，這些特質在未來都將反映在公司股價內，令投資者能夠區分企業優劣。

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香港如何把握ESG投資機遇？

香港具備成為亞太區ESG投資樞紐的先決優勢。香港與中國金融市場緊密聯繫，自2016年中國一直致力宣揚「生態文明」，有別於過往對環境不利的發展模式，積極採取綠色及可持續增長方針。因此，高污染企業及上市公司必須披露環境數據及遵循ESG報告準則，務求令市場了解企業的可持續發展措施。

ESG ETF在香港有龐大的增長空間，在中國推動生態文明建設的大前提下尤有優勢。只有推出更多產品，ESG投資文化才得以形成，實踐教育亦能得以逐漸普及。為了把握這個日益加強的趨勢，監管機構及市場參與者需要適時填補市場空白並改變香港的投資文化。

作者：翁嘉升

責任編輯：馮正男

（節錄）

【原文：ESG投資下一站：ETF】