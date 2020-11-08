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【危疾保障】每月盈餘僅有2、3千 買唔買到危疾保？

保險保障 14:00 2020/11/08

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【危疾保障】每月盈餘僅有2、3千 買唔買到危疾保？

王小姐今年30歲，本身已購買了醫療保險，因為朋友患了癌症，才知道醫療費高昂，所以想為自己準備一些危疾保障，但現時每月應付日常開支後，只剩2,000至3,000元盈餘。在資金不多的情況下，她詢問還可以買危疾嗎？

相比醫療保險，危疾保險更能針對性地提供大額度支援，例如用於癌症的免疫治療，醫療費可高達2、3百萬元，危疾保險不單可以提供一次性現金賠償，解決現金流問題，為病患者提供一份安心。

資金有限可考慮純危疾

市面上大部分傳統危疾計劃也是帶儲蓄成分，其保費相對較貴。其實王小姐可以考慮沒有儲蓄成分的純危疾產品。以帶儲蓄成分的危疾計劃來說，每月需要約於1,600元才可以購買80萬元保障額的危疾保障；而純危疾計劃來說她只需用每月不多於400元已經可以購買200萬元保障額的危疾。

需要注意的是純危疾是屬於消費型保險，換言之是購買多少年則保障多少年，即使用不着保障，保費也不會退回來，而且到退休年齡也是需要交保費；而傳統儲蓄型危疾只需要購買一定時間就可以保障起碼至100歲，所以有說法是危疾保險早買早享受。而且市面上有些儲蓄危疾更是可以做到理賠金額少於100%前，客戶仍可取回所有曾繳付過的保費，相等於免費獲得部分危疾保障。

但要清楚雖然純危疾是保費較相宜，要有心理準備其保障期是逐年計，並非繳清保費便保障到老。

儲蓄型危疾保多重賠償

在購買危疾產品時，除了要注意費用和年期外，保障內容也是不可忽視的一環。以往純危疾的保障內容較弱，例如不保原位癌、早期危疾寥寥可數、通波仔的定義要求較為嚴格等等。但隨着產品改良，有少數公司的純危疾條款已經可以追上儲蓄型危疾。不過在多重賠償方面，暫時也是傳統儲蓄型危疾獨有優勢。例如在癌症層面，假若客人患癌後，純危疾只作一次性賠償，計劃便完結，有癌病紀錄的客人想再次投保，也機會渺茫。但有多重賠償的危疾，即使客戶癌症尚未康復，危疾計劃也可作多次賠償，令客戶在抗癌路上也可持續有財政上的支援，安心治病。

 

【原文︰純危疾保 勝在便宜】（收費文章）

撰文 : 鄧熙琳 中原金融集團組別營業董事

欄名 : 保險百科

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