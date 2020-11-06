從辦公桌看同事性格 你屬於哪一種人？ 個人增值 18:26 2020/11/06 分享： ▲ 辦公桌看同事性格 你屬於哪一種人？ 不少人認為字跡可以反映出一個人的性格，但你有沒有想過辦公桌都有同樣效果呢？太空工程諮詢公司（Space Works Consulting）的環境心理學顧問Lily Bernheimer借鑑了Prof. Gosling和其他環境心理學家的研究，可以根據辦公桌的狀況了解一個人的個性。如果你想知道身邊同事的性格，不妨參考一下啦！ ▼點擊圖片放大 +6 +5 責任編輯：曹佩鈞 欄名 : 職場百科 相關文章 【職場管理】「中央集權制」vs「Free hand」style 你的上司是哪類？ 2020/08/19 【職場管理】「中央集權制」vs「Free hand」style 你的上司是哪類？ 【提升軟實力】跟名嘴Larry King學師 教你提升溝通技巧 2020/09/10 【提升軟實力】跟名嘴Larry King學師 教你提升溝通技巧 【孤寒有樣睇】五個面相特徵 助你觀測身邊人是否「孤寒度縮」 2020/10/30 【孤寒有樣睇】五個面相特徵 助你觀測身邊人是否「孤寒度縮」 最新專欄文章 更多 【進修課程】想進修不一定要錢 話你知5大職場必備軟技能（附免費綫上課程） 今日 【進修課程】想進修不一定要錢 話你知5大職場必備軟技能（附免費綫上課程） 【停薪留職】《僱傭條例》容許「停薪留職」嗎？打工仔應如何自保？ 2020/11/02 【停薪留職】《僱傭條例》容許「停薪留職」嗎？打工仔應如何自保？ 【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督 起薪24,070元（附應徵條件） 2020/11/02 【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督 起薪24,070元（附應徵條件） 【筍工】Opera全球招聘互聯網搜索員 蒐集趣聞兩周報酬7.3萬港元 2020/11/01 【筍工】Opera全球招聘互聯網搜索員 蒐集趣聞兩周報酬7.3萬港元 《財富》全球最具影響力女性排名 港交所主席史美倫上榜 2020/10/31 《財富》全球最具影響力女性排名 港交所主席史美倫上榜 職場文化 美國