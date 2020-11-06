從辦公桌看同事性格　你屬於哪一種人？

▲ 辦公桌看同事性格 你屬於哪一種人？

不少人認為字跡可以反映出一個人的性格，但你有沒有想過辦公桌都有同樣效果呢？太空工程諮詢公司（Space Works Consulting）的環境心理學顧問Lily Bernheimer借鑑了Prof. Gosling和其他環境心理學家的研究，可以根據辦公桌的狀況了解一個人的個性。如果你想知道身邊同事的性格，不妨參考一下啦！

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責任編輯：曹佩鈞