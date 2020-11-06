【窮人生仔】窮人真係唔可以生仔？

▲ 窮人真係唔可以生仔？

近幾年，網上討論區久唔久就會有個「月經」話題（即係每隔一個月都出現一次），主題大概係「窮人唔好生仔」。呢種思維非常之負面，積臣當然唔同意喇！但當中亦有值得思考嘅地方。

家教與貧富無必然關係

近日有討論區亦都有人出帖，大意係發帖者忽然諗起兩年前某日喺街遇到個小學生，佢拎住本手冊不停咁喊，於是嗰位網友就上前了解一下，知道呢位小朋友經常受父母體罰，加上最近默書不合格，所以唔敢返屋企，更表示曾有輕生念頭。

發帖者表示感同身受，因為自己細個都經歷過。之後又延伸到：

窮人、唔識教仔嘅人，我真係求下你哋唔好生

帖文一出，有唔少網友贊同，分享自己嘅童年嘅不愉快經歷，更表示貧窮令自己童年生活比不上其他小朋友。

積臣都對於發帖者同呢位小朋友嘅經歷感到難過，不過始終有地方要搞清，家教好唔好，與富人與窮人其實無大關係。

當然，富人可以畀多啲物質自己小朋友，但一樣可以對自己嘅小朋友作出體罰或言語暴力，就好似有網民留言話自己識有人在band 1學校全級考第3，但都被佢阿媽責罵，仲要扣零用錢同補多2個補習班。

良好財政基礎 對子女發展係有幫助

生仔同教仔係兩回事嚟，窮人一樣可以教好仔女，富人一樣可以教唔好。

將教唔好仔女嘅人等同係窮人，其實都係一件唔好嘅社會定型。

富人一定係好仔？又唔一定㗎，睇啲八卦新聞，你實見到唔少「二世祖」其實人格係幾衰。

若要相比，窮人的確有較高機會因為財政問題，而產生家庭爭拗，更嚴重嘅仲會有家暴問題；而富人可以畀多啲機會自己個仔出去試唔同嘅嘢，用錢就解決到唔少問題，家庭有良好財政基礎對子女發展係會有幫助。積臣對此唔會否認。

但係將「窮人唔好生仔」呢個想法扭曲去到一個程度係，只要你屋企唔係富人，就會仇恨父母，不停埋怨父母，其實係極危險嘅事，亦都否忍自己可以改變自己嘅能力。

俗語話「錢解決到嘅問題就唔係問題」。上一輩嘅事已不能改變，但將來各位若成為父母，但有冇諗過唔想自己子女重複自己當年苦況，其實係要趁你仲年輕時籌劃，充實自己嘅財政狀況。

窮與不窮 由自己開始

積臣有次同個朋友討論中美局勢，順便講下經濟戰，講講吓就講到強積金，佢話佢蝕，我話我賺，點解唔同嘅？

因為佢從無主動了解自己退休規劃，聽人講揀保守基金，有睇開積臣博客嘅朋友，都知道積臣一直鼓勵年輕時要揀高風險股票基金，賺取最大回報。

之後積臣畀一個複息效應嘅圖佢睇，話：

如果你想之後有筆讀書基金畀仔女，又好驚第時自己負擔好重時做會好辛苦，其實要係你趁𠵱家年輕時做

佢之後雙眼發光，好似發現新大陸，因為佢想像唔到自己未來可以儲到咁多錢，而佢平時係一個洗腳唔抹腳嘅人（佢算係中高收入人士）。

如何靠複息效應成為長勝將軍？了解按︰【下一頁】

以前資訊唔發達，上一輩理財知識不足，好多人係賺幾多使幾多，但喺𠵱家科技年代，你喺Google打關鍵字「理財」+「教育」，肯定見到好多內容出咗嚟，而且𠵱家好多KOL係社交媒體分享理財資訊，而且好多理財產品嘅入場門檻已降低好多，例如以前買基金要可能要一百幾十萬，𠵱家低到幾千都有。

重點係，你有冇呢一刻開始準備累積財富，而唔係洗腳唔抹腳，日日花天酒地。

唔好到你下一代，以同樣說話問你「窮人唔好生仔喇！」

5個必要知管理強積金要點，了解按︰【下一頁】

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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