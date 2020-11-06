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【人造肉】麥當勞新餐肉漢堡包食評　人造肉能否媲美真肉？

博客 18:35 2020/11/06

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【人造肉】麥當勞新餐肉漢堡包食評　人造肉能否媲美真肉？

人造肉、新豬肉的浪潮來勢洶洶，除在大型超市上架外，不少大型連鎖餐廳均相繼引入人造肉作為食材，並推出新菜式吸引環保或素食人士。近日最受人注目的莫過於是麥當勞聯乘Green Monday，推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列產品，包括新餐肉漢堡包及多士等。到底人造肉的味道、口感又能否媲美真肉？商界猛人相繼投資人造肉，未來真的有望取代真肉？

【延伸閱讀】【綠色生活】迎合環保熱潮 人造肉有價有市4大原因

新餐肉漢堡包食評　能否媲美真肉？

作為非素食人士，不時也會因應健康及環保等理由，選擇到素食餐廳進食。在傳統素食餐廳嚐過那些用豆類食材假裝成肉食的菜式，在口感及味道方面，完全不能與真豬肉或牛肉比擬。但由於心裡知道當時是在進食素食，即使與真肉不盡相似也覺得無傷大雅，反而會有：「為何要將素食假裝成肉類，這不是在欺騙自己的味蕾嗎？」的疑問。

我抱着同樣的疑問，買了個新餐肉漢堡包嘗試。觀其外表，新餐肉與一般餐肉相似，卻少了餐肉煎煮過後會出現的氣味。初入口，不知是否心理作用，總覺得新餐肉有種奇怪的味道，此味非與食物變壞相似，而是在「肉食」中嚐到有少許青草味。這或是與心裡想着這是人造肉有關？雖然那些奇怪的味道或感覺愈吃就變得愈來愈淡，但將新餐肉與真肉作比較，口感比用豆類食材假裝成的肉食更像肉食，但新餐肉略欠「實淨」，味道方面除了初入口的「奇怪」味道外，整體而言少了餐肉該有的鹹味，再配上蛋黃醬及炒蛋，整個漢堡包吃到只有甜味。

【延伸閱讀】【顛覆性科技】「人造肉」將會改變全球飲食鏈？

人造肉有望取代真肉嗎？

人造肉於近年大熱，但其實生產商花不少時間研發，堅持自己的遠見才有機會「捱出頭」。行內龍頭Beyond Meat及Impossible Foods分別於2009年及2011年成立，發展至今，估計現時全球人造肉相關的初創，已超過1,000間。成功研發，也不少得一班眼光獨到的投資者，人造肉掀起熱潮前，該產業已吸引不少商界猛人投資，例如微軟創辨人蓋茨（Bill Gates）、李嘉誠等，至今日的發展看來，也不得不佩服他們的投資眼光。

不少人造肉遠比傳統素食食材造的「肉」更似真肉，而連鎖快餐店推出相關菜式，無疑令茹素人士更容易購買到合適的食物，也令非素食人士更容易接觸素食。加上餐廳的推銷手法下，或可加快推動素食普及化。只要人造肉的成本或售價能降至與真肉同樣水平，相信人造肉取代真肉是指日可待。

 

【WHY世代－Mocha】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Mocha

欄名 : WHY世代

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