▲ 【退休規劃】退休儲備不足？3招助解困

受疫情影響，環球經濟表現疲弱，更有大型企業開始大幅裁員，投資市場也陷入低迷。在如今這個逆境下，對臨近或已經退休的人士而言無疑是一大挑戰，他們不只要面對經濟不明的前景，就連退休投資也可能受到市況拖累。假如現時才發現退休儲備不足，應如何處理？

【曾智華教「退休股票倉」的8大原則：按此】

1. 重審開支 縮減使費

首先，較為簡單的方法是重新審檢個人或家庭生活開支，縮減一些非必要的使費項目，例如計劃退休後每年出遊一次，可改為每兩年旅行一次，或以較便宜的短綫團代替長綫團。假如仍然擔心儲蓄不足以應付日常生活，或要考慮降低生活質素，縮減每月的衣、食、住、行等開支，以減輕財務負擔。

2. 延後退休 重投職場

假如盡力「節流」仍不足以安心退休，臨近退休人士就可能要延後退休大計，已退休人士或可考慮重返職場，或以兼職幫補生計。雖然，很多人在職場努力數十載後，都想盡快享受悠閒的退休生活，但現時人均壽命較以往長，60多歲可能只是人生中位數，只要身體狀況許可，重投職場增加收入亦是可行之計。

3. 分段提取 持續投資

現代人較以往長壽，這意味着我們要為更漫長的晚年生活累積更多儲蓄，才能足夠支持其後的生活開支。面對未來數十載的退休生活，已屆退休人士可考慮分段提取強積金，因為在相對低迷的市場環境中止投資，或許會錄得實際虧損。假如只提取需要的一部分，餘下的則留在帳戶內繼續滾存，將有助延長資產的提取期，提供更多彈性以應對長壽及通脹風險。

最後，臨近退休或已退休人士的投資應根據個人風險胃納，以穩健、多元化為主，即使發現退休儲備不足的時候，也不宜透過高風險的資產類別，試圖博取高回報來幫補差額。

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【原文：三招紓解退休後 儲備不足之困（收費文章）】