  • 26°C
香港時間 : 20201108日 (日) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休規劃】退休儲備不足？3招助解困

理財規劃 18:00 2020/11/08

分享：

【退休規劃】退休儲備不足？3招助解困

受疫情影響，環球經濟表現疲弱，更有大型企業開始大幅裁員，投資市場也陷入低迷。在如今這個逆境下，對臨近或已經退休的人士而言無疑是一大挑戰，他們不只要面對經濟不明的前景，就連退休投資也可能受到市況拖累。假如現時才發現退休儲備不足，應如何處理？

【曾智華教「退休股票倉」的8大原則：按此

1. 重審開支　縮減使費

首先，較為簡單的方法是重新審檢個人或家庭生活開支，縮減一些非必要的使費項目，例如計劃退休後每年出遊一次，可改為每兩年旅行一次，或以較便宜的短綫團代替長綫團。假如仍然擔心儲蓄不足以應付日常生活，或要考慮降低生活質素，縮減每月的衣、食、住、行等開支，以減輕財務負擔。

2. 延後退休　重投職場

假如盡力「節流」仍不足以安心退休，臨近退休人士就可能要延後退休大計，已退休人士或可考慮重返職場，或以兼職幫補生計。雖然，很多人在職場努力數十載後，都想盡快享受悠閒的退休生活，但現時人均壽命較以往長，60多歲可能只是人生中位數，只要身體狀況許可，重投職場增加收入亦是可行之計。

3. 分段提取　持續投資

現代人較以往長壽，這意味着我們要為更漫長的晚年生活累積更多儲蓄，才能足夠支持其後的生活開支。面對未來數十載的退休生活，已屆退休人士可考慮分段提取強積金，因為在相對低迷的市場環境中止投資，或許會錄得實際虧損。假如只提取需要的一部分，餘下的則留在帳戶內繼續滾存，將有助延長資產的提取期，提供更多彈性以應對長壽及通脹風險。

最後，臨近退休或已退休人士的投資應根據個人風險胃納，以穩健、多元化為主，即使發現退休儲備不足的時候，也不宜透過高風險的資產類別，試圖博取高回報來幫補差額。

 

（節錄）

【原文：三招紓解退休後 儲備不足之困（收費文章）】

撰文 : 陸劍平 富達國際香港業務總監

欄名 : 退休理財

相關文章

【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
2020/10/19
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
【MPF】用強積金應急、貸款不可行？ 美退休金類似機制成效如何？
2020/10/22
【MPF】用強積金應急、貸款不可行？ 美退休金類似機制成效如何？
【收息退休】教你點揀ELN作為退休收息工具　買ELN前要知道的5件事
2020/11/03
【收息退休】教你點揀ELN作為退休收息工具　買ELN前要知道的5件事

最新專欄文章 更多

【財務自由】35歲提早退休並不難　看看白手興家百萬富翁達到財務自由的6大心得　全部你都能做到！
2020/11/02
【財務自由】35歲提早退休並不難　看看白手興家百萬富翁達到財務自由的6大心得　全部你都能做到！
【逆按揭】逆按揭迷思　父母將層樓逆按揭不等於子女「無咗層樓」
2020/10/27
【逆按揭】逆按揭迷思　父母將層樓逆按揭不等於子女「無咗層樓」
【MPF】全球退休金指數　荷蘭丹麥最完善　香港排名第幾？
2020/10/26
【MPF】全球退休金指數　荷蘭丹麥最完善　香港排名第幾？
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
2020/10/19
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
立橋人壽推出全新短期儲蓄保、年金及人壽保障計劃
2020/10/19
立橋人壽推出全新短期儲蓄保、年金及人壽保障計劃
退休 通脹 強積金

下一篇文章

【2020稅貸】ZA Bank「稅貸一口價」優惠　實際年利率最低1.45%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【退休人語】點解話「搵女友，去滙豐國泰　搵老婆，去恒生港龍」？
【退休人語】點解話「搵女友，去滙豐國泰　搵老婆，去恒生港龍」？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【賭王經典語錄】賭王何鴻燊曾笑言：我希望長壽啲，120歲都殺
【賭王經典語錄】賭王何鴻燊曾笑言：我希望長壽啲，120歲都殺
【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制
【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制
取消強積金對沖對你有咩影響？
取消強積金對沖對你有咩影響？