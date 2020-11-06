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【理財學堂】新股上市後股價表現如何　先認識「穩定價格」機制如何操作

理財學堂 16:30 2020/11/06

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【理財學堂】新股上市後股價表現如何　先認識「穩定價格」機制如何操作

不少散戶都喜歡抽新股，有散戶認為，抽新股是賺快錢的買股途徑之一。當然，大前提前新股上市後必升，若遇著新股上市後股價潛水，抽中的話便要坐一坐貨。到底新股上市後股價表現有冇得估？

綠鞋機制助穩定股價

新股上市，發售股份給投資者認購，一般會分為「國際配售部分」及「公開發售部分」。在公開發售部分，為免大手認購的投資者過分佔優，根據安排，會把公開發售的股份平分一半，即所謂的AB組（甲乙組），讓小投資者有更大機會獲配股份。

如果國際配售部分回撥給公開發售，機構投資者少了貨，會否在上市後在市場吸納？

何謂「綠鞋」機制

財務策劃師唐德玲指，如果機構投資者分配的股份少了，又或者市場反應太熱烈，當新股上市後，保薦人是可以行使一個俗稱「綠鞋」機制的超額配股權，要求上市公司額外發行原來售股股數的15%，彌補被削減的配售部分，以及作為「穩定」價格的措施。

因為最先採用這種超額配售機制的公司名為「綠鞋」，所以，日後投資市場就稱這種機制為「綠鞋」機制。

如果市場反應太好，為免股價在短時間急升，保薦人也可以透過這個超額配售機制多發股份。股份供應增加，就有機會遏抑股價升幅！

短綫來說對投資者可能未必是好事，但長綫來說，股份價格不大上大落才更重要！

保薦人無規定須托價

至於保薦人入市托價，是甚麼一回事？

先補充一下，剛才說的超額配售機制是明文規定的，但有時間限制，一般是公開發售截止後30日內行使超額配售權。

至於保薦人入市托價（「穩訂價格」）問題，正如剛才所說，保薦人行使超額配售權，有機會遏抑新股股價升幅。但另一種情況是新股反應欠佳，有機會跌破招股價時，保薦人也有可能入市買入該新股，以支持股價，但這不是明文規定一定會這樣做。

而且，保薦人也要符合市場監管法規，以及同樣有時間限制（一般也是公開發售截止後30日內可以這樣做）。所以，不要以為凡新股上市時，股價疲弱，都一定會有大戶入市托價。

【何謂暗盤價：下一頁

欄名 : 理財學堂

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