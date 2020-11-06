【危疾】癌症病人抗癌新療法　為治療癌症帶來希望的「神奇子彈」

▲ 【危疾】抗癌新療法 帶來希望的「神奇子彈」 -

要治療癌症，較多人聯想到的是化療及標靶藥。大多數癌症病人對化療總有抗拒，主要原因是擔心化療有副作用，常聽說化療會同時殺死好細胞及壞細胞，故此，認為還是不做化療為妙。

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「神奇子彈」將化療藥物直接帶入癌細胞

這也許是把頗複雜科學問題過分簡化的說話，只能反映說話背後的無知，因此，恐懼變成合理治療的障礙。

當然，化療也跟其他治療般，有一定毒性，但任何治療總會是好處與毒性的平衡，只能理性地從中作出明智之舉，若能減少化療毒性，這決定便容易得多。

神奇子彈（Magic bullet）已開始面世，意思是把化療藥物直接帶入癌細胞，以減少對正常細胞的影響。此類藥物稱之為Antibody Drug Conjugate（簡稱ADC），藥物包含三部分：

1.單元抗體（Monoclonal antibody）

第一是單元抗體（Monoclonal antibody），它能辨認癌細胞表面抗源（Antigen），是神奇子彈的導航器。

2.Linker（連接器）

第二部分是Linker（連接器），這是現代Nanotechnology（納米技術）產物，它將單元抗體和化療藥物連結，奇妙之處是這Linker在血液中相當穩固，惟進入癌細胞後，這Linker才會自動分解再釋放化療藥物。

3.化療藥物

第三部分當然是化療藥物，此藥毒性猛烈，普通方法注射絕不可能。

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一種針對治療後期HER2陽性乳腺癌的新藥，今年便獲美國FDA批准使用，這是一個新穎的抗體藥物複合體，Modi et al（見註）於184位曾接受多種治療的乳癌病人試用此藥，有效率達60%，而疾病無惡化存活期（Progression-free survival）中位數則為十四點八個月，對後期HER2陽性病人絕對是新希望。

相信這是唯一會帶來生存希望的子彈。

註：Modi et al，New England Journal of Medicine 382：610，2020

【原文：神奇子彈】