  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【危疾】抗癌新療法　帶來希望的「神奇子彈」

保險保障 16:24 2020/11/06

分享：

【危疾】抗癌新療法　帶來希望的「神奇子彈」 -

癌症病人對化療總有抗拒，主要原因是擔心副作用，另一原因是從四方八面，包括親戚朋友、綫上綫下，聽到化療把好壞細胞同時殺死，故此，還是不做化療為妙。

【現有危疾保單不保已患疾病　能有方法「補飛」嗎？：按此

「神奇子彈」將化療藥物直接帶入癌細胞

這也許是把頗複雜科學問題過分簡化的說話，只能反映說話背後的無知，因此，恐懼變成合理治療的障礙。當然，化療也跟其他治療般，有一定毒性，但任何治療總會是好處與毒性的平衡，只能理性地從中作出明智之舉，若能減少化療毒性，這決定便容易得多。

神奇子彈（Magic bullet）已開始面世，意思是把化療藥物直接帶入癌細胞，以減少對正常細胞的影響。此類藥物稱之為Antibody Drug Conjugate（簡稱ADC），藥物包含三部分，第一是單元抗體（Monoclonal antibody），它能辨認癌細胞表面抗源（Antigen），是神奇子彈的導航器。第二部分是Linker（連接器），這是現代Nanotechnology（納米技術）產物，它將單元抗體和化療藥物連結，奇妙之處是這Linker在血液中相當穩固，惟進入癌細胞後，這Linker才會自動分解再釋放化療藥物。第三部分當然是化療藥物，此藥毒性猛烈，普通方法注射絕不可能。

【危疾保險 邊份持續癌症治療保障最全面？：按此

一種針對治療後期HER2陽性乳腺癌的新藥，今年便獲美國FDA批准使用，這是一個新穎的抗體藥物複合體，Modi et al（見註）於一百八十四位曾接受多種治療的乳癌病人試用此藥，有效率達百分之六十一，而疾病無惡化存活期（Progression-free survival）中位數則為十四點八個月，對後期HER2陽性病人絕對是新希望。

相信這是唯一會帶來生存希望的子彈。

註：Modi et al，New England Journal of Medicine 382：610，2020

【原文：神奇子彈

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 危疾知多啲

相關文章

【大腸癌】第四期大腸癌　5年存活率不足1成
2020/10/25
【大腸癌】第四期大腸癌　5年存活率不足1成
【危疾】無綫前監製錢國偉患胰臟癌病逝　患胰臟癌6大徵狀
2020/10/27
【危疾】無綫前監製錢國偉患胰臟癌病逝　患胰臟癌6大徵狀
【危疾】乳癌患者年輕化趨勢　患乳癌是否一定要切除乳房？（教你如何自我檢測4個貼士）
2020/10/30
【危疾】乳癌患者年輕化趨勢　患乳癌是否一定要切除乳房？（教你如何自我檢測4個貼士）
甲狀腺癌患者急增17.3%　專科醫生指或與核事故有關
2020/10/31
甲狀腺癌患者急增17.3%　專科醫生指或與核事故有關
【危疾保險】危疾保咁複雜應該點揀？比併性價比外其他因素同樣重要
2020/11/05
【危疾保險】危疾保咁複雜應該點揀？比併性價比外其他因素同樣重要

最新專欄文章 更多

甲狀腺癌患者急增17.3%　專科醫生指或與核事故有關
2020/10/31
甲狀腺癌患者急增17.3%　專科醫生指或與核事故有關
【危疾】乳癌患者年輕化趨勢　患乳癌是否一定要切除乳房？（教你如何自我檢測4個貼士）
2020/10/30
【危疾】乳癌患者年輕化趨勢　患乳癌是否一定要切除乳房？（教你如何自我檢測4個貼士）
【危疾】無綫前監製錢國偉患胰臟癌病逝　患胰臟癌6大徵狀
2020/10/27
【危疾】無綫前監製錢國偉患胰臟癌病逝　患胰臟癌6大徵狀
【大腸癌】第四期大腸癌　5年存活率不足1成
2020/10/25
【大腸癌】第四期大腸癌　5年存活率不足1成
【危疾】2018年逾3.4萬人患癌　大腸癌仍是本港「頭號殺手」
2020/10/24
【危疾】2018年逾3.4萬人患癌　大腸癌仍是本港「頭號殺手」
癌症 治療 化療 乳癌

下一篇文章

友邦推「Share the Love 友愛同享」活動 投保即送1,000元電子保費現金券

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】最平3萬就買到？外國報告嚴選3隻值得投資的名錶
【名錶入門】最平3萬就買到？外國報告嚴選3隻值得投資的名錶
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）