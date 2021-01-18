【稅貸2021】稅貸優惠比較　邊間銀行稅貸實際年利率最低？

税貸臨近尾聲，但各大銀行仍出盡招數搶攻稅貸市場，有虛擬銀行在2021新一年推出第二輪稅貸優惠，冀盡吸最後衝刺的税貸客。由於稅貸的息率普遍較私人貸款為低，而銀行一般不會限制貸款人如何利用借到的資金，因此不少人會申請稅貸作交稅以外的用途，如清卡數或投資股票。

虛擬銀行眾安銀行上周六（1月16日）起推出第二輪稅貸優惠，推一口價實際年利率1.88%，惟較去年底首推的1.45%有加價的情況。

中銀香港的「貸合適」稅務貸款亦向指定理財戶推實際年利率1.78%優惠，去年曾一度向特選客戶提供實際年利率低至1.59%的優惠，息率似有加價的情況。

比較各大銀行的稅貸的實際年利率，最低仍是華僑永亨信用財務的1.26%。

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稅貸以低息作招徠，惟若想享有最低實際年利率，必須滿足不同條件，如達指定貸款額或選用其他銀行服務。

部分機構的稅務貸款比較 機構 最高貸款額 最低實際年利率 還款期（月） 華僑永亨信用財務 30萬元或稅額2倍 1.26% 12 富邦銀行 100萬元或月薪8倍 1.28% 6至24 大新銀行—交稅「快應錢」 100萬元或月薪10倍 1.38%* 6至24 建行亞洲—「好現金」稅務貸款 200萬元或月薪12倍 1.63%** 12至60 渣打—分期貸款 200萬元或月薪18倍 1.75%^ 12至60 Citibank—稅季貸款 200萬元或月薪12倍 1.78% 6至60 東亞銀行—稅季貸款 300萬元或月薪12倍 1.78%＃ 12或24 中銀香港—「貸合適」稅務貸款 200萬元或月薪6倍或稅款3倍 1.78% 6至18 ZA Bank—稅貸一口價 20萬元或以上 1.88% 6至24 工銀亞洲—個人稅務貸款 400萬元或月薪12倍 1.97% 6至24 星展銀行—稅季貸款 200萬元或月薪20倍 2.01% 12至24 恒生銀行—税季貸款 300萬元或月薪12倍 2.01% 6至60 滙豐銀行—交稅「萬應錢」 300萬元或月薪12倍 2.02% 6至24 創興銀行 200萬元或月薪10倍 2.41% 12至24 以上資料以銀行公布為準

＃只適用於特選客戶

*必須滿足指定要求，實際年利率已計算現金回贈

**只適用於特選客戶；實際年利率已計算現金回贈 ^只適用於新客戶

另外，不少銀行亦有推出現金回贈及豁免手續費優惠。以恒生銀行為例，只要在3月31日前成功申請税季貸款，可豁免全期手續費，如透過網上或手機申請稅貸，更可享高達1,000元現金回贈。

責任編輯：曹佩鈞