【稅貸2021】稅貸優惠比較　邊間銀行稅貸實際年利率最低？

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税貸臨近尾聲，但各大銀行仍出盡招數搶攻稅貸市場，有虛擬銀行在2021新一年推出第二輪稅貸優惠，冀盡吸最後衝刺的税貸客。由於稅貸的息率普遍較私人貸款為低，而銀行一般不會限制貸款人如何利用借到的資金，因此不少人會申請稅貸作交稅以外的用途，如清卡數或投資股票。
虛擬銀行眾安銀行上周六（1月16日）起推出第二輪稅貸優惠，推一口價實際年利率1.88%，惟較去年底首推的1.45%有加價的情況。
中銀香港的「貸合適」稅務貸款亦向指定理財戶推實際年利率1.78%優惠，去年曾一度向特選客戶提供實際年利率低至1.59%的優惠，息率似有加價的情況。
比較各大銀行的稅貸的實際年利率，最低仍是華僑永亨信用財務的1.26%。
【延伸閱讀】【稅貸2020】消委會：稅貸實際年利率差異大 享最低實際年利率需滿足指定要求
稅貸以低息作招徠，惟若想享有最低實際年利率，必須滿足不同條件，如達指定貸款額或選用其他銀行服務。
|部分機構的稅務貸款比較
|機構
|最高貸款額
|最低實際年利率
|還款期（月）
|華僑永亨信用財務
|30萬元或稅額2倍
|1.26%
|12
|富邦銀行
|100萬元或月薪8倍
|1.28%
|6至24
|大新銀行—交稅「快應錢」
|100萬元或月薪10倍
|1.38%*
|6至24
|建行亞洲—「好現金」稅務貸款
|200萬元或月薪12倍
|1.63%**
|12至60
|渣打—分期貸款
|200萬元或月薪18倍
|1.75%^
|12至60
|Citibank—稅季貸款
|200萬元或月薪12倍
|1.78%
|6至60
|東亞銀行—稅季貸款
|300萬元或月薪12倍
|1.78%＃
|12或24
|中銀香港—「貸合適」稅務貸款
|200萬元或月薪6倍或稅款3倍
|1.78%
|6至18
|ZA Bank—稅貸一口價
|20萬元或以上
|1.88%
|6至24
|工銀亞洲—個人稅務貸款
|400萬元或月薪12倍
|1.97%
|6至24
|星展銀行—稅季貸款
|200萬元或月薪20倍
|2.01%
|12至24
|恒生銀行—税季貸款
|300萬元或月薪12倍
|2.01%
|6至60
|滙豐銀行—交稅「萬應錢」
|300萬元或月薪12倍
|2.02%
|6至24
|創興銀行
|200萬元或月薪10倍
|2.41%
|12至24
|
以上資料以銀行公布為準
^只適用於新客戶
另外，不少銀行亦有推出現金回贈及豁免手續費優惠。以恒生銀行為例，只要在3月31日前成功申請税季貸款，可豁免全期手續費，如透過網上或手機申請稅貸，更可享高達1,000元現金回贈。
責任編輯：曹佩鈞
欄名 : 稅貸攻略