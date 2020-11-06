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【稅貸2020】稅貸優惠比較　邊間銀行稅貸實際年利率最低？

精明理財 16:40 2020/11/06

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【2020稅貸】比較銀行稅貸優惠　邊間實際年利率低至1.38%？

臨近稅季，稅務貸款吸引不少交稅人士注意。銀行為搶稅貸市場，陸續推出不同的稅務貸款計劃，部分稅貸優惠的實際年利率更低至1.38%。由於稅貸的息率普遍較私人貸款為低，而銀行一般不會限制貸款人如何利用借到的資金，因此不少人會申請稅貸作交稅以外的用途，如清卡數或投資股票。

本文為你比較7間銀行的稅貸計劃，交稅人士若有資金需要，可以留意一下！

【延伸閱讀】ZA Bank「稅貸一口價」優惠　實際年利率最低1.45%

稅貸以低息作招徠，惟若想享有最低實際年利率，必須滿足不同條件，如達指定貸款額或選用其他銀行服務。

若比較不同銀行的最低實際年利率，當中以大新銀行交稅「快應錢」最為吸引，實際年利率低至1.38%。不過，如想享用此優惠利率，必須在12月31日前成功申請，而借貸額則為10萬港元或稅額1倍（以較低者為準），還款期為6個月。此外，申請人必須開立優易綜合理財戶口或VIP i-Account綜合理財戶口，或者選用出糧戶口服務。

另外，不少銀行亦有推出現金回贈及豁免手續費優惠。以恒生銀行為例，只要在12月31日前成功申請税季貸款，可豁免全期手續費，如透過網上或手機申請稅貸，更可享高達1,000元現金回贈。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 稅貸攻略

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