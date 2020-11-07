▲ 【求職攻略】搵工需要有咩技能？LinkedIn「職業瀏覽器」一搜即知 -

新冠肺炎疫情直接衝擊全球各行業狀況，打工仔或求職者們該如何在此艱難時期，提升個人競爭力？LinkedIn最近發布一個新工具「職業瀏覽器（Career Explorer）」的英語測試版，幫助疫情期間的失業者更輕鬆找到新工作。該職業瀏覽器可讓求職者更直接地知悉其當前所具備的技能可以從事哪些工作，以及還需要學習哪些技能。

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推薦綫上課程 發掘潛在道路

LinkedIn首席經濟學家Karin Kimbrough表示，當前環境下不斷學習及投資新技能對求職者而言最為關鍵及重要，這樣才能令他們重新在職場上站穩陣腳。

不過須注意的是，該新工具網站並非求職搜尋引擎。網站描述顯示，其透過3.6萬種獨特技能與6,000多種職位數據分析，比較各職位所需技能，以及技能相似程度等，助了解掌握轉換新工作時須注意的要點。

該平台指，藉平台的數據分析，能推出幫助用戶發掘潛在的職業發展道路，以及了解有甚麼綫上學習課程可以讓其學習新技能。

責任編輯：黃懌勤

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【原文：LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能（收費文章）】