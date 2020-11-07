  • 29°C
香港時間 : 20201107日 (六) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求職攻略】搵工需要有咩技能？LinkedIn「職業瀏覽器」一搜即知

個人增值 14:00 2020/11/07

分享：

【求職攻略】搵工需要有咩技能？LinkedIn「職業瀏覽器」一搜即知 -

新冠肺炎疫情直接衝擊全球各行業狀況，打工仔或求職者們該如何在此艱難時期，提升個人競爭力？LinkedIn最近發布一個新工具「職業瀏覽器（Career Explorer）」的英語測試版，幫助疫情期間的失業者更輕鬆找到新工作。該職業瀏覽器可讓求職者更直接地知悉其當前所具備的技能可以從事哪些工作，以及還需要學習哪些技能。

【話你知5大職場必備軟技能（附免費綫上課程）： 按此

推薦綫上課程　發掘潛在道路

LinkedIn首席經濟學家Karin Kimbrough表示，當前環境下不斷學習及投資新技能對求職者而言最為關鍵及重要，這樣才能令他們重新在職場上站穩陣腳。

不過須注意的是，該新工具網站並非求職搜尋引擎。網站描述顯示，其透過3.6萬種獨特技能與6,000多種職位數據分析，比較各職位所需技能，以及技能相似程度等，助了解掌握轉換新工作時須注意的要點。

該平台指，藉平台的數據分析，能推出幫助用戶發掘潛在的職業發展道路，以及了解有甚麼綫上學習課程可以讓其學習新技能。

責任編輯：黃懌勤

（節錄）

【原文：LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能（收費文章）】

欄名 : 職場百科

相關文章

【孤寒有樣睇】五個面相特徵　助你觀測身邊人是否「孤寒度縮」
2020/10/30
【孤寒有樣睇】五個面相特徵　助你觀測身邊人是否「孤寒度縮」
【停薪留職】《僱傭條例》容許「停薪留職」嗎？打工仔應如何自保？
2020/11/02
【停薪留職】《僱傭條例》容許「停薪留職」嗎？打工仔應如何自保？
【筍工】Opera全球招聘互聯網搜索員　蒐集趣聞兩周報酬7.3萬港元
2020/11/01
【筍工】Opera全球招聘互聯網搜索員　蒐集趣聞兩周報酬7.3萬港元
調查：逾半離校青年遇就業問題　55%青年不知道轉型方向
2020/11/02
調查：逾半離校青年遇就業問題　55%青年不知道轉型方向
【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督　起薪24,070元（附應徵條件）
2020/11/02
【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督　起薪24,070元（附應徵條件）

最新專欄文章 更多

從辦公桌看同事性格　你屬於哪一種人？
2020/11/06
從辦公桌看同事性格　你屬於哪一種人？
【進修課程】想進修不一定要錢　話你知5大職場必備軟技能（附免費綫上課程）
2020/11/06
【進修課程】想進修不一定要錢　話你知5大職場必備軟技能（附免費綫上課程）
【停薪留職】《僱傭條例》容許「停薪留職」嗎？打工仔應如何自保？
2020/11/02
【停薪留職】《僱傭條例》容許「停薪留職」嗎？打工仔應如何自保？
【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督　起薪24,070元（附應徵條件）
2020/11/02
【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督　起薪24,070元（附應徵條件）
【筍工】Opera全球招聘互聯網搜索員　蒐集趣聞兩周報酬7.3萬港元
2020/11/01
【筍工】Opera全球招聘互聯網搜索員　蒐集趣聞兩周報酬7.3萬港元
求職攻略 失業 Linkedin 新冠肺炎疫情

下一篇文章

從辦公桌看同事性格　你屬於哪一種人？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【進修課程】想進修不一定要錢　話你知5大職場必備軟技能（附免費綫上課程）
【進修課程】想進修不一定要錢　話你知5大職場必備軟技能（附免費綫上課程）
【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督　起薪24,070元（附應徵條件）
【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督　起薪24,070元（附應徵條件）
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
從辦公桌看同事性格　你屬於哪一種人？
從辦公桌看同事性格　你屬於哪一種人？