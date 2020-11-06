▲ 【5G手機】5G手機真正大贏家 蘋果、三星、華為通通都不是

5G手機陸續應市，誰才是5G手機的真正大贏家？不是蘋果iPhone，也非三星Samsung Galaxy Z Flip 5G、更不是華為的HUAWEI Mate Xs。答案是為5G手機提供晶片處理器晶片的高通（Qualcomm）。

認識「驍龍處理器」

大家若對手機新聞有興趣的，相信必會聽過「驍龍處理器」這個名字，而這個名字的處理器，就存在於各大小品牌的Android手機內，是大家手機的心臟，若沒有這粒小小的晶片，大家的手機只是一部廢物。

蘋果的iPhone 12手機，也有高通的X55 5G數據機晶片，讓iPhone 12能趕上5G的步伐。

高通在5G手機市場簡直是接近壟斷的玩家，不論蘋果和三星，也都採用其產品。

高通業績超預期 也歸功5G手機

本周初，高通公布了第三季業績，遠超市場預期，歸功於iPhone 12新機上市，以及其他使用高通5G芯片的智能手機如三星Galaxy Note 20系列銷量理想所致。

高通管理層更預期，5G上網手機預計在2021年會有4.5億到5.5億台的出貨量，至少會是今年預測出貨量兩倍以上，公司業務必能受惠。

華為向高通「科水」18億美元 解決技術授權糾紛

而高通今季業績也受惠於與華為的一項專利權協議，華為向高通「科水」18億美元，解決以往的技術授權糾紛。

事實上，華為在未有自家研發的處理器時，也曾用過高通的產品。高通的管理層也透露，已向美國政府申請向華為供貨，一如薑餅人數周前所提及，但美國政府尚未批准。

不過美國批准的機會微乎其微，除非高通只可向華為供應4G的處理器，若然是這樣，高通與華為也不會接受這決定。華為未來手機會否用上高通的5G晶片，仍然有待觀察。

【同場加映：實測華為Mate 40 Pro】

華為末代旗艦手機Mate 40系列上周開始出貨，據報在天貓雙十一的首天，合共有600萬人到網站搶購Mate 40 Pro手機，但由於貨源有限，在開賣兩秒已經售罄。這也讓這款手機成為黃牛的炒賣對象，每部按零售價再加2000元人民幣也大有捧場客。

香港也有水貨手機商以9000元開售，也是一機難求。

薑餅人有機會接觸過Mate 40 Pro的真機試玩了一會，手機的手感的確達到旗艦級了，屏幕也够大，但不喜歡它的曲屏設計。

Mate 40 Pro相機表現不過不失，因為已是評分最高的相機。但這部手機最值錢的是什麼呢？就是內置的一顆由台積電代工製成的麒麟9000晶片。

麒麟9000晶片就是與蘋果A14晶片一樣採用最先進的五納米技術的手機處理器，用落的確非常爽快，也對手機各項應用作出全面的支援，這粒晶片的確是象徵著中國手機技術能與美國並駕齊驅的明證。

但可能因為華為的技術整合能力太過強勁，令美國當局起了戒心，之後的故事大家都知道了。

在過去十年，中國的智能手機急速發展，由無人認知到目前佔全球市場逾半的份額，都在在反映中國手機產業的確有其過人之處，當中其中最厲害之處便是集百家技術之大成，再將之本地化及以成本優勢製造出符合中國用戶需求的手機產品。

由十年前起步的小米手機、華為由貼牌替網絡商生產Android手機，OPPO及vivo透過線上商店主攻平民百姓，以及曾經紅透一時的魅族和錘子手機，無不是依賴一家海外公司的產品才能讓他們的品牌發展起來。