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【保險保障】35歲爸爸曾患胃病 會影響投保醫保、危疾保嗎？

博客 13:35 2020/11/06

分享：

【保險保障】35歲爸爸曾患胃病 會影響投保醫保、危疾保嗎？

在新冠肺炎疫情下，大眾的健康意識大為提升，也更重視醫療保障。

35歲的Alex，已婚並有一個2歲的兒子。他擔心自己一旦因病或意外入院，手術及治療費用會為家庭造成財政壓力；若不幸患上危疾，更可能要長期作戰，經濟負擔尤重。

因此，Alex打算投保住院醫療保及危疾保，以應付突如其來的醫療開支及彌補患病期間的收入損失。不過，在投保時，Alex遇上一些疑惑：

問︰為何保險公司要查詢受保人的家族病歷？

答︰保險公司在審核客戶的投保申請時，一般會評估他的健康風險及其直系家屬主要病史的風險，從而釐訂保單的保費率及承保範圍。Alex有需要如實提供有關資料，讓保險公司進行核保。

此外，保險公司評估的其他風險因素亦包括職業、收入、居住地區、是否經常參與危險活動（例如潛水、賽車）等等。

問︰若受保人有胃病，會影響投保申請嗎？

答︰如果Alex只是輕微胃病，例如消化不良，於服藥後已完全康復，不用覆診和作進一步跟進，則不會影響他的危疾保和住院醫療保申請。

但如果Alex因胃病曾接受手術，或須接受長期治療和覆診，保險公司一般會索閱主診醫生報告，確定診斷和治療情況後才能判斷承保條件。

在審核危疾保時，保險公司會着眼於Alex的病史會否令他較常人更早出現獲承保的危疾；審核住院醫療保時，則着眼於Alex的胃病會否復發，如復發會否導致併發症、後遺症等情況。

須注意，一般住院醫療保均不承保受保人在投保前已出現的疾病、病徵或病狀，如Alex曾因胃病接受長期覆診和治療，他因此病再次入院治療的機會便較一般人高，保單會有較大機會加入與該胃病相關的疾病／情況為不承保事項。

問︰保險公司需要知道哪些有關受保人的胃病資料，以作是否承保的判斷？

答︰Alex需要給保險公司提供的資料，包括他的︰

  • 疾病診斷；
  • 患病時間及年期；
  • 曾進行的診斷測試種類／結果；
  • 是否已完全康復而不需覆診等。

若Alex曾經接受手術治療或進行一些較深入的診斷檢查，例如電腦掃描、磁力共振、活細胞病理檢查或其他入侵性診斷測試等，也須提供檢查報告給保險公司作參考。

 

撰文 : 萬通保險

欄名 : 保險DNA

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