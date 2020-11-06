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Tesla Model S全新Plaid三摩打版本　變最快電動車最長續航距離

博客 19:22 2020/11/06

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Model S率先推出全新Plaid版本，正式接受訂購。

電動車龍頭Tesla推出的Model 3大賣，最新版本亦剛剛登場，未等到Model Y推出市面，Model S率先推出全新Plaid版本，正式接受訂購。Model S Plaid版本性能全面提升，以三摩打全輪驅動設計，起步加速由0至100公里只需少於2.1秒，最高時速達每小時320公里，為目前最快的電動車，而續航距離亦提升至高達840公里以上，絕對驚人。

Tesla Model S全新Plaid三摩打版本，比Ludicrous模式加速力更強、更具爆發力。

再推長續航距離Plus版

Model S Plaid版本價錢不算便宜，扣除電動車一換一計劃首次登記稅後，由1,482,479港元起，不過實際交付日期將有待公布。另外，Model S及Model X亦正式推出了長續航Plus版本，續航距離分別增加至652公里及561公里，為目前最長續航距離的Tesla電動車，價錢分別為849,841港元及1,025,174港元起（扣除電動車一換一計劃首次登記稅）。

Model S Plaid的續航距離將提升至高達840公里以上。

入手前想親身試駕電動車，可參與「Drive to Believe」活動，以汽油車換Model 3試駕1星期。為配合7天試駕活動，Tesla更有「以舊換新」計劃，處理舊車及提供「一換一」稅務津貼優惠，有興趣轉會的車主不妨先試試。

Model 3正式推出更新版本，包括有電動行李艙尾門、全車黑色電鍍邊、全新中控台設計和車輪等。

撰文 : 張頌婷

欄名 : 型男玩物誌

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