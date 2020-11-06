▲ 【立遺囑分身家】兩子獲父分千萬房產後「認錢不認人」 老翁臨終前靠一招對付不孝子 -

賭王何鴻燊離世前後，其家族成員陸續牽入訴訟，疑爆出爭產風波。生前立遺囑處理遺產分配甚為重要，但立好遺囑後一定有效嗎？據台灣傳媒報道，台灣一位七旬翁吳伯因考慮到自己年事已高，決定預早立好遺囑，將名下近1億元新台幣（約2,700萬港元）財產分配給3名子女。兩子得知自己可承繼大部分遺產後，先後「變臉」將父親趕出家門，吳伯後來幸獲幼女照顧才能安享晚年。臨終前吳伯靠一招終擊反擊，令兩名「不孝子」自食惡果。

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兩名「不孝子」先後「認錢不認人」

據《三立新聞網》報道，台灣地政士全聯會副執行長蕭琪琳分享一宗案例，指曾有一名70多歲的吳伯，妻子早逝，獨力撫養2子1女，一直按照傳統觀念與長子同住，次子與幼女則早已成家立室而遷出。由於自己年事已高，吳伯決定在自己尚意識清楚時立下遺囑，將價值5,000萬元新台幣（約1,350萬港元）房產留給長子；餘下5,000萬元新台幣（約1,350萬港元）財產則給予次子和幼女平分。

可是，當長子得知自己獲房產承繼權後，隨即將「翻臉不認人」，更將吳伯趕出家門，令吳伯只好搬往與次子同住，並更改遺囑由次子承繼5,000萬元新台幣（約1,350萬港元）房產，其餘由長子及幼女平分。不幸的是，次子得悉更改遺囑後，同樣「認錢不認人」，開始對父親不聞不問，吳伯在傷心欲絕之下，只好投靠幼女。

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吳伯臨終前再改遺囑 幼女獲房產承繼權

先後遭兩名「不孝子」離棄後，吳伯幸獲幼女及女婿照顧，才能安享晚年。臨終前吳伯再度更改遺囑，讓幼女獨佔5,000萬元新台幣（約1,350萬港元）房產，而幼女也沒有因此對父親棄而不顧，一直細心地照顧直到他在醫院病逝。

在吳伯離世後，3名子女手持不同的遺囑，兩子相繼拿着手上的遺囑到地政事務所辦理過戶手續，惟因遺囑不同而告上法庭。親人之間對簿公堂，訴訟期間幼女拿出自己手上的遺囑，最後法院依吳伯的最後意願，將5,000萬元新台幣（約1,350萬港元）房產判予幼女，其餘由長子和次子平分。

責任編輯：李瑩