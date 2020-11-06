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榮華港九區分店指定產品買2送1　商務舊書義賣 一律$10

消費錦囊 07:00 2020/11/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、榮華：港九區分店指定產品買2送1

榮華港九區分店買二送一優惠，由即日起去到11月8日，榮華臘腸、餅食等多款美食都有標準價買二送一優惠！優惠不包括券類產品、囍餅及特價品

優惠詳情

2、商務印書館：舊書義賣 一律$10

商務印書館於即日至11月22日期間，於北角分館 舉行舊書義賣活動，所有書籍將一律以每本港幣10元 作慈善義賣。活動收益扣除行政費用後，將全數撥捐香港沃土發展社。

活動詳情:

北角分館地址﹕北角英皇道395號(港鐵北角站B1出口)
營業時間: 上午 11 時 至 晚上 9 時

3、滙豐信用卡：Amazon購物滿500元，享5%現金回贈

由即日至12月31日，憑滙豐萬事達卡信用卡於Amazon.com網頁或流動應用程式消費滿500元或以上，可享5%現金回贈：

  • 滙豐卓越萬事達卡信用卡：可享高達600元回贈
  • 其他滙豐萬事達卡信用卡：可享高達300元回贈

回贈金額將於完成合資格簽賬後5個工作天內自動誌入用作簽賬之滙豐萬事達卡信用卡戶口內。

撰文：hket小編

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道

欄名 : 今日優惠精選

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