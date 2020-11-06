Crostini 11月特飲買一送一 消費錦囊 09:00 2020/11/06 分享： 由即日起至11月8日，於全綫Crostini分店（樂富分店除外）購買指定特飲，即享買一送一優惠。 11月份買一送一指定特飲： 熱拿鐵 熱美式咖啡 凍紫薯鮮奶 凍焦糖鮮奶咖啡 凍海鹽焦糖朱古力 凍荔枝梳打 優惠特飲數量為每日每店100杯，售完即止。為減少輪候時間，每位顧客每次限購買一杯及獲贈一杯飲品。 優惠及獲贈之飲品可自由配搭，惟獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。需要注意，顧客需使用電子支付方式結帳以享用優惠。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 名氣廊Flame午市套餐買3送1 2020/11/05 名氣廊Flame午市套餐買3送1 百老滙感謝週 部分產品低至1折發售 2020/11/05 百老滙感謝週 部分產品低至1折發售 美亞廚具感謝祭 多款廚具低至5折發售 2020/11/04 美亞廚具感謝祭 多款廚具低至5折發售 【雙11】日本城雙11二重賞 購物滿$110即送$10現金優惠券 2020/11/04 【雙11】日本城雙11二重賞 購物滿$110即送$10現金優惠券 今日優惠精選 - 蘇寧雙11優惠低至$1.1 惠康精選產品$30 2020/11/04 蘇寧雙11優惠低至$1.1 惠康精選產品$30 著數優惠