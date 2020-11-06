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Crostini 11月特飲買一送一

消費錦囊 09:00 2020/11/06

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由即日起至11月8日，於全綫Crostini分店（樂富分店除外）購買指定特飲，即享買一送一優惠。

11月份買一送一指定特飲：

  • 熱拿鐵
  • 熱美式咖啡
  • 凍紫薯鮮奶
  • 凍焦糖鮮奶咖啡
  • 凍海鹽焦糖朱古力
  • 凍荔枝梳打

優惠特飲數量為每日每店100杯，售完即止。為減少輪候時間，每位顧客每次限購買一杯及獲贈一杯飲品。

優惠及獲贈之飲品可自由配搭，惟獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。需要注意，顧客需使用電子支付方式結帳以享用優惠。

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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