Crostini 11月特飲買一送一

由即日起至11月8日，於全綫Crostini分店（樂富分店除外）購買指定特飲，即享買一送一優惠。

11月份買一送一指定特飲：

熱拿鐵

熱美式咖啡

凍紫薯鮮奶

凍焦糖鮮奶咖啡

凍海鹽焦糖朱古力

凍荔枝梳打

優惠特飲數量為每日每店100杯，售完即止。為減少輪候時間，每位顧客每次限購買一杯及獲贈一杯飲品。

優惠及獲贈之飲品可自由配搭，惟獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。需要注意，顧客需使用電子支付方式結帳以享用優惠。

撰文：hket小編