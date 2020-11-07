▲ 【銀髮經濟】疫情加速長者擁抱數碼生活 社交平台成下一個銀髮經濟潛力市場？

隨着世界人口老齡化，銀髮經濟已成為不少市場的新產業，針對長者需要提供服務。除了長者安老服務外，針對銀髮族的商品及服務亦於近年陸續增加。阿里巴巴近日發布《老年人數字生活報告》指出，不少長者逐漸適應不同的新經濟，包括把社交活動轉移至抖音等社交平台，令社交平台成為具潛力的銀髮經濟市場。

報告另指出，在新冠肺炎疫情爆發後，60歲以上的中國長者加快擁抱數碼生活。今年第三季度，長者的淘寶網購月活躍度增長較其他年齡層多，增幅達29.7%。報告亦顯示，60歲以上的長者用戶日均使用網絡時長達64.8分鐘，較40歲以上的用戶多16.2分鐘，也高於用戶平均水平。

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長者消費多 帶動就業職位增

羅兵咸永道（PwC）數據顯示，中國在2018年的銀髮經濟相關產業規模超過3.7兆人民幣（約4.3兆港元），而2021年則會增至5.7兆人民幣（約6.6兆港元），當中以文娛消費市場最具前景。

事實上，銀髮經濟除了為市場帶來客群外，亦帶動就業職位增加。報告指，單計中國今年已新增約3.9萬間與長者相關的企業。同時，長者的群體消費金額在2017年至2019年之間，增長達20.9%。疫情期間，長者的消費金額同期增長排第二位，僅次於「00後」。值得一提，60歲以上的長者，在2019年的旅遊消費金額是00後的3倍。

報告分析稱，長者的消費觀念已改變，除了追求產品品質和潮流外，亦重視體驗和便利。長者用於社交娛樂的金額增長達22%，比醫療（19%）和看護（16%）更多。同時，長者亦漸漸適應網上購物。在過往3年，網上購物的長者數目增長達1.6倍。

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：銀髮經濟 社交平台具潛力（收費文章）】