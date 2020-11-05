【港元定期存款】港元定存一年 最高1.01厘

凍資王螞蟻集團上市觸礁，多間金融機構陸續退款，不過，多間銀行已率先調低港元定期存款年利率。

經新一輪降息，短息以集友7天6厘最高，入場費是等值10萬元人民幣。半年期則以虛擬銀行天星銀行及大眾財務的1.1厘最高，但入場費大不同，天星銀行僅需1,000元，大眾財務為50萬元。

一年期長息方面，集友減至1.01厘，但仍續問鼎長息榜首。