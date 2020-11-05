【港元定期存款】港元定存一年 最高1.01厘 收息攻略 16:24 2020/11/05 分享： 凍資王螞蟻集團上市觸礁，多間金融機構陸續退款，不過，多間銀行已率先調低港元定期存款年利率。 經新一輪降息，短息以集友7天6厘最高，入場費是等值10萬元人民幣。半年期則以虛擬銀行天星銀行及大眾財務的1.1厘最高，但入場費大不同，天星銀行僅需1,000元，大眾財務為50萬元。 一年期長息方面，集友減至1.01厘，但仍續問鼎長息榜首。 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】10萬元敍造人民幣定期存款 七天賺息8.8厘息 2020/11/03 【定期存款】10萬元敍造人民幣定期存款 七天賺息8.8厘息 【定期存款】三個月賺息5.2厘 用8萬元敍造港元定存可做到 2020/10/30 【定期存款】三個月賺息5.2厘 用8萬元敍造港元定存可做到 【定期存款】iBond「保底息」2厘 1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌 2020/10/28 【定期存款】iBond「保底息」2厘 1萬元存款一個月即賺息3.8厘更勝一籌 【定期存款】比iBond更高息 人民幣定存1年2.5厘息 賺息之餘又賺價 2020/10/27 【定期存款】比iBond更高息 人民幣定存1年2.5厘息 賺息之餘又賺價 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元利息2.5厘 看好人民幣走勢搏賺息賺價 2020/10/21 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元利息2.5厘 看好人民幣走勢搏賺息賺價 銀行 虛擬銀行 港元 天星銀行 大眾財務 港元定期存款 定期存款