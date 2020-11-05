▲ 裝備自己應付未來挑戰 5大職場必備軟技能（附免費綫上課程）

本港失業率持續攀升，若要保持個人競爭力，就必須與時並進，戰略創新顧問分享了2021年前要具備的5項軟技能，及早裝備自己，應對社會及職場急速的變化。

戰略創新顧問Scott Steinberg曾經協助逾千間企業適應市場變化及應對各種突發事件，他在CNBC撰文分享，在現今現會中，硬技能固然重要，但 打工仔亦需具備以下5項軟技能，以應付社會的急速變化。他更推薦了一些免費綫上課程，讓大家可以早日掌握這些軟技能。

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1. 有遠見

有遠見的人，可以快人一步預測未來的事件與趨勢，以及更快掌握這些變化如何影響其身處的行業。如果想掌握這項技能，就必須要及時了解潛在的變化並跳出固有框架思考。

免費綫上課程：疫情為全球帶來根本性改變，大家必須與時並進，Steinberg建議大家可以透過「The Future After Covid」了解疫後的新常態。

2. 領導能力

擁有領導能力對職場發展亦有幫助，事實上，有報告顯示擁有領導才能的打工仔更易升職加薪。

領導能力的意思不只管理下屬或小組，更代表有勇氣去跳出自己的舒適圈，迎難而上接受各種挑戰。

免費綫上課程：如果想增強個人領導能力，Steinberg推薦「What Great Leaders Do」。史丹福大學教授Bob Sutton在講課中提及受愛戴及有效率的管理層所擁有的習慣，同時亦提及一些失敗管理層的壞習慣。

3. 情緒智商（EQ）

高情商的人具有同理心，懂得換位思考，這項技能更幫助他們與別人建立良好的關係，以及作出明智的決定。

免費綫上課程：想培養情緒智商並非一朝一夕的事，Steinberg認為「Develop Your Emotional Intelligence」是一個不錯的起步點，讓大家學習如何將情緒智商應用在工作上。

4. 溝通技巧

我們每日都會和別人對話及溝通，但人際溝通技巧不只是包括所說的話以及所打的文字，亦包括積極聆聽、說話語氣、臉部表情及身體語言。

免費綫上課程：如果想改善人際溝通技巧，Steinberg建議可閱讀由賓夕凡尼亞大學沃頓商學院教授Maurice Schweitzer所教授的「Improving Communication Skills」，當中提到如果建立信任、增加說話說服力及如何選擇合適媒介傳遞訊息。

5. 靈活應變

世界經濟論壇（World Economic Forum）的一份有關未來工作前景的報告，反映僱主愈來愈着重員工的認知能力，如創意及適應能力。能靈活應變的人，除可快速並輕鬆適應新事物，也喜歡嘗試新想法，並同時思考不同的可能性。

免費綫上課程：Steinberg推薦大家閱讀「Introduction to Cognitive Psychology: An Experimental Science」，可以從中學習如何處理複雜的概念，並應用於不同的環境。

責任編輯：曹佩鈞