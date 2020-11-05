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【金價走勢】美國大選結果如何　黃金也是最終贏家？

理財學堂 16:47 2020/11/05

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【金價走勢】美國大選結果如何　黃金也是最終贏家？ -

美國總統大選在點票階段，仍未知誰將會入主白宮。《Market Watch》報道有分析認為，無論是民主黨候選人拜登或現任總統特朗普贏得選舉，都會造好黃金價格走勢，更認為黃金將大選中得益，成為最大贏家。

【若拜登當選有望短期利好亞洲股市　4隻港股料受惠：按此

看好金價3年可見4,000美元

現貨金每安士現報約1,900美元水平，今年迄今漲幅逾兩成，更在今年8月觸及史上高位，突破2,000美元。美國基金公司U.S. Global Investors行政總裁Frank Holmes表示，美國總統大選不是民主黨和共和黨之間的「藍紅大戰」，而是一場「啟動黃金按鈕」（push the gold button）的重大事件。

Holmes認為，在聯儲局的資產負債表擴張及通脹被低估下，投資者應考慮購買房地產和黃金，更看好黃金價格可在2023年或之前升見4,000美元。

市場風險高　吸引投資者投資黃金避險

世界黃金協會研究總監Juan Carlos Artigas則表示，全球利率降低、地緣政治風險高企以及國際貿易關係緊張下，投資者期望透過其他資產對冲股市波動的風險，而黃金就是達到避險目的的其中一項合適工具。

Artigas認為，市場風險高，加上持有黃金的機會成本低，是利好黃金的重要因素。今年以來，美國債券收益率偏低令持有黃金的機會成本亦下降，令黃金成為更具吸引力的投資。由於這些因素不會在短時間內改變，尤其是相信利率不會很快回升，因此，不管誰入主白宮，在支持經濟的原則下，寬鬆貨幣政策將維持，Artigas相信，任何選舉結果都會支撐黃金投資需求。

【美國政治經濟佈滿陰霾　美股、美元宜先看淡：按此

大選結果如何　無礙黃金成贏家

Artigas分析，若特朗普獲勝將被視為，美國政府有機會推出有利企業發展的財政政策，惟貿易緊張局勢可能會浮出水面，相信寬鬆貨幣政策將維持一段長時間；至於拜登獲勝將伴隨加稅、財赤及股市回調等預期，黃金「避險天堂」的角色將會更明顯。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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