【危疾保險】危疾保咁複雜應該點揀？第三季十大終身危疾保險評分

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危疾保險相當複雜，保障的範疇很多，上文只交代了評分方法的修訂，如大家想了解更多，可瀏覽詳細的《終身危疾保險的評分方法》。概括地說，評分由單次危疾保障、多次危疾保障、及保證回報所組成。根據此評分方法，以下是2020年第三季的終身危疾保險評分，評分分為男性及女性，因為男女之間的危疾發病及索償數據不一，保費亦不同。
【比較終身危疾保險 邊份持續癌症治療保障最全面？：按此】
2020年第三季十大終身危疾保險（男性） - 綜合評分
|公司
|保險產品
|10Life 危疾
綜合評分
100%
|單次危疾
保障評分
55%
|多次危疾
保障評分
25%
|保證回報
評分
20%
|富通
FTLife
|守護168 2
|9.4
|9.1
|9.6
|9.9
|泰禾人壽
Tahoe
|泰衛您危疾保障計劃
|9.2
|9.0
|9.7
|9.4
|安達人壽
Chubb
|安心守護危疾保障計劃
|9.2
|8.8
|9.4
|10.0
|萬通保險
YFLife
|首選健康保500+
|8.9
|8.8
|9.7
|8.3
|富衛
FWD
|危疾全守衛 （優越版）
|8.9
|8.2
|9.6
|10.0
|宏利
Manulife
|活耀人生危疾保2
|8.5
|8.2
|9.4
|8.1
|永明金融
Sun Life
|永明危疾齊加保計劃2
|8.4
|8.1
|9.6
|8.1
|中銀人壽
BOC Life
|非凡守護危疾保險計劃
|8.2
|8.0
|8.0
|9.3
|中國人壽
China Life
|危疾全裕備保險計劃 （強護版）
|8.2
|9.1
|6.9
|7.6
|中國人壽
China Life
|護您安心危疾多重保（自選計劃）
|8.2
|8.8
|6.6
|8.5
2020年第三季十大終身危疾保險（女性） - 綜合評分
|公司
|保險產品
|10Life 危疾
綜合評分
100%
|單次危疾
保障評分
55%
|多次危疾
保障評分
25%
|保證回報
評分
20%
|安達人壽
Chubb
|安心守護危疾保障計劃
|9.3
|9.0
|9.4
|9.7
|富通
FT Life
|守護168 2
|9.2
|8.8
|9.6
|9.9
|泰禾人壽
Tahoe
|泰衛您危疾保障計劃
|9.0
|8.6
|9.7
|9.4
|萬通保險
YFLife
|首選健康保500+
|9.0
|8.8
|9.7
|8.5
|中國人壽
China Life
|全衛您多重優越終身危疾保
|8.7
|8.8
|7.4
|10.0
|富衛
FWD
|危疾全守衛 （優越版）
|8.3
|8.2
|9.6
|7.1
|永明金融
Sun Life
|永明危疾齊加保計劃2
|8.3
|7.8
|9.3
|8.3
|忠意保險
Generali
|無限保
|8.2
|7.1
|9.4
|9.8
|中國人壽
China Life
|危疾全裕備保險計劃 （強護版）
|8.1
|9.0
|6.9
|7.3
|中銀人壽
BOC Life
|非凡守護危疾保險計劃
|8.1
|7.9
|7.9
|9.1
經常有人問，怎樣才能取得高分？終身危疾保險產品的保障範圍廣、保費相對便宜，條款較寬鬆，便能在我們的評分上較有利，但這並不容易，因為評分包含非常多個項目，很難有一個產品在所有項目上都名列前矛，當消費者選擇危疾保險時，要了解個人需要及預算，看看哪個產品在這方面表現較佳，多加比較，再作判斷。
危疾保咁複雜應點揀？性價比之外還要考慮其他因素！【上一頁】
以上資訊由10Life提供，僅供參考，其非銷售建議。
【文章來源：10Life；原題：危疾保險保障新元素層出不窮 10Life評分準則亦要更新 （附Top 10終身危疾保險2020年第3季），已獲授權轉載。】
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼