【危疾保險】危疾保咁複雜應該點揀？第三季十大終身危疾保險評分

▲ 【危疾保險】危疾保咁複雜應該點揀？第三季十大終身危疾保險 -

危疾保險相當複雜，保障的範疇很多，上文只交代了評分方法的修訂，如大家想了解更多，可瀏覽詳細的《終身危疾保險的評分方法》。概括地說，評分由單次危疾保障、多次危疾保障、及保證回報所組成。根據此評分方法，以下是2020年第三季的終身危疾保險評分，評分分為男性及女性，因為男女之間的危疾發病及索償數據不一，保費亦不同。

【比較終身危疾保險 邊份持續癌症治療保障最全面？：按此】

2020年第三季十大終身危疾保險（男性） - 綜合評分

公司 保險產品 10Life 危疾

綜合評分

100% 單次危疾

保障評分

55% 多次危疾

保障評分

25% 保證回報

評分

20% 富通

FTLife 守護168 2 9.4 9.1 9.6 9.9 泰禾人壽

Tahoe 泰衛您危疾保障計劃 9.2 9.0 9.7 9.4 安達人壽

Chubb 安心守護危疾保障計劃 9.2 8.8 9.4 10.0 萬通保險

YFLife 首選健康保500+ 8.9 8.8 9.7 8.3 富衛

FWD 危疾全守衛 （優越版） 8.9 8.2 9.6 10.0 宏利

Manulife 活耀人生危疾保2 8.5 8.2 9.4 8.1 永明金融

Sun Life 永明危疾齊加保計劃2 8.4 8.1 9.6 8.1 中銀人壽

BOC Life 非凡守護危疾保險計劃 8.2 8.0 8.0 9.3 中國人壽

China Life 危疾全裕備保險計劃 （強護版） 8.2 9.1 6.9 7.6 中國人壽

China Life 護您安心危疾多重保（自選計劃） 8.2 8.8 6.6 8.5

2020年第三季十大終身危疾保險（女性） - 綜合評分

公司 保險產品 10Life 危疾

綜合評分

100% 單次危疾

保障評分

55% 多次危疾

保障評分

25% 保證回報

評分

20% 安達人壽

Chubb 安心守護危疾保障計劃 9.3 9.0 9.4 9.7 富通

FT Life 守護168 2 9.2 8.8 9.6 9.9 泰禾人壽

Tahoe 泰衛您危疾保障計劃 9.0 8.6 9.7 9.4 萬通保險

YFLife 首選健康保500+ 9.0 8.8 9.7 8.5 中國人壽

China Life 全衛您多重優越終身危疾保 8.7 8.8 7.4 10.0 富衛

FWD 危疾全守衛 （優越版） 8.3 8.2 9.6 7.1 永明金融

Sun Life 永明危疾齊加保計劃2 8.3 7.8 9.3 8.3 忠意保險

Generali 無限保 8.2 7.1 9.4 9.8 中國人壽

China Life 危疾全裕備保險計劃 （強護版） 8.1 9.0 6.9 7.3 中銀人壽

BOC Life 非凡守護危疾保險計劃 8.1 7.9 7.9 9.1

經常有人問，怎樣才能取得高分？終身危疾保險產品的保障範圍廣、保費相對便宜，條款較寬鬆，便能在我們的評分上較有利，但這並不容易，因為評分包含非常多個項目，很難有一個產品在所有項目上都名列前矛，當消費者選擇危疾保險時，要了解個人需要及預算，看看哪個產品在這方面表現較佳，多加比較，再作判斷。

危疾保咁複雜應點揀？性價比之外還要考慮其他因素！【上一頁】

以上資訊由10Life提供，僅供參考，其非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：危疾保險保障新元素層出不窮 10Life評分準則亦要更新 （附Top 10終身危疾保險2020年第3季），已獲授權轉載。】

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