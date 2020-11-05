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【危疾保險】危疾保咁複雜應該點揀？比併性價比外其他因素同樣重要

博客 13:46 2020/11/05

分享：

【危疾保險】危疾保咁複雜應該點揀？比併性價比外其他因素同樣重要 -

癌症、心臟病、中風等嚴重疾病有年輕化趨勢，令不少人考慮投保危疾保險。對於市場上最熱門的終身危疾保險，10Life制定了客觀的計分方式，計算危疾保險於第一次及第二次危疾的賠償賠數，分析產品的性價比（保額相對於保費），並對不利索償的條款進行扣分。

【現有危疾保單不保已患疾病　能有方法「補飛」嗎？：按此

10Life評分推出以來，引起保險業界廣泛的關注，也有保險公司不斷提升產品的競爭力，爭取更高評分。事實上，市場上的終身危疾保險推陳出新，保障屢見突破，為了更全面分析終身危疾保險計劃，10Life已擴闊評核的範疇，詳情包括：

  • 考慮儲蓄的保證回報

    終身危疾保險除具有危疾保障外，更有儲蓄成分，若受保人不需要危疾保障時，可選擇套現，提取保單的現金價值，達到「有病醫病，無病儲錢」的效果。10Life的評分是基於20年供款期的產品，所以，10Life會考慮保單於20年及30年的保證現金價值（假設受保人沒有索償過），來計算產品的儲蓄回報。如危疾保險的回本年較早，或較快累積現金價值，對評分有利。
     
  • 涵蓋持續癌症治療

    一般的終身危疾保險，主要賠償符合保單定義的危疾。而近期部分新推出的危疾保險加入持續癌症治療，在受保人持續治療癌症期間，保險公司仍會每年或每月發放保證金額，這保障能減輕診治癌症的經濟負擔。
     
  • 計算長達50年的賠償倍數

    以往，10Life會以首30年間，不同時期患病可得的保障額，來計算產品的平均賠償倍數。隨着醫療科技發展，人類即使患重病亦更有機會康復，但在漫長的人生中，卻要面對更多疾病來襲的可能，尤其在人生下半場後。因此10Life會考慮首50年的保障額。
     
  • 審視危疾多重保的保障期

    雖然終身危疾保險理應保障終身，或保障到100歲；但在危疾多重保層面，大部分產品只是保障到75歲或85歲。因此，10Life會對危疾多重保低於100歲的產品扣分，若低於85歲，就扣更多分。

第3季十大終身危疾保險評分【下一頁

以上資訊由10Life提供，僅供參考，其非銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：危疾保險保障新元素層出不窮　10Life評分準則亦要更新 （附Top 10終身危疾保險2020年第3季），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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