▲ 【理財心得】投資總是贏粒糖輸間廠 因你停在散戶思維

我過往做了10年銀行工，在日常工作中，常看着客戶買賣賺蝕，觀察了很多不同類形的客戶，當中有賺有蝕，但是總括來說是蝕的人多，賺的人少。

散戶在財力、時間、消息、技術等各方面都不及大戶，但我認為這些都不是他們輸的致命因素，主因在於他們的心理質素。

股市長期升多跌少，從或然率的角度，升的機會較多，就當升跌的機會各一半，若我隨便買升買跌，又隨便平倉，重覆多次，在理論層面，若不計手續費等，長遠來說是沒有賺蝕。

為甚麼散戶總是輸多贏少？

可是散戶的成績卻是輸多贏少，即得出的結論是他們的成績比亂做買賣更差。主要原因都是他們衝破不到人們的基本心理問題，包括︰

貪心、隨波逐流、情緒化、恐懼、單純依賴傳統智慧、盲目抄襲成功個案、完美主義、不肯止蝕等等。

綜合而言，他們的致命傷是有贏粒糖輸間廠的情況，以及不肯止蝕。

無論做甚麼投資，不論是買股票、買樓，或是做生意，也是有一定的風險，即是說賺錢或蝕錢都是很正常，就算是李嘉誠做生意，我敢保證他也有蝕錢的時候，因此蝕錢是很平常的事，止蝕亦是十分基本及重要的技巧，可惜的是做到的又有幾多人？

有個朋友早前入了一隻股票，買入後一直下跌，我問他有甚麼策略，他的答案是：

鬥長命！

「鬥長命」的心態 贏都變輸

我不評論後市去向，也不預測他能否返回家鄉，從心理的角度來看，這是一種不認輸、不肯承認及面對錯誤的心態，我知有不少散戶亦有「鬥長命」的心態，正正是這心態，令你能把贏十次的錢一次輸光。

我亦曾經見過一位客戶，他買了一隻股票，約10元買入，當股價跌到5元仍然不放，而他當時亦對我說他預期這股將會繼續下跌，但他說卻偏偏不肯止蝕，若然理智一點，自己都認為會下跌的，為何不先行沽貨之後才低位吸納呢？

成功投資者有面對錯誤的心態

不止蝕的「鬥長命」心態是散戶的第一號殺手，要成為成功的投資者就要有面對錯誤的心態，「鬥長命」是逃避事情的做法，愈是跌得多、愈心痛的股票，我們愈要面對，了結過往的錯誤。

有時見到某些客戶死守垃圾股，倒不如建議他炒末日輪、牛熊證更好（雖然我沒有玩），因為這類工具有「死期」，不用「鬥長命」害了自己。

完結意味着能有新的開始，能重組投資組合，能重新持有能升值的股票，而非一直持有貶值的股票。

我亦見過有個客，炒外滙孖展，數年前沽了外幣，由於之後外幣升值，他不斷補錢入倉，原意只想賺一萬幾千，卻守了幾年，現在已足足補了超過十萬。其實止蝕只不過是眾多投資技巧之一，但就十分重要，可惜的是知易卻行難。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：如果停在散戶思維，保證你輸多贏少！】