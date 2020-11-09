【Global X ETFs特約：ET財智TALK】主題式ETF捕捉升市機遇 ETF專家鍾駿教路部署策略（立即觀看）

市場上ETF（交易所買賣基金）那麼多，投資者如何挑選適合的ETF捕捉特定市場或主題的升勢？Global X ETFs銷售副總裁鍾駿（Stephen）在《Global X ETFs特約：ET財智TALK》為大家講解主題式ETF優勢、如何捕捉升勢，以及部署ETF策略，助你打造最合適自己的投資策略！

Stephen於節目中表示，主題式ETF持倉可能有20、30隻同一個主題的股票，例如全部與電動車相關，所帶來的回報「pure（純潔）」，只要選對主題便有跑贏大市的可能。

ETF投資策略方面，Stephen指可以Core-Satellite strategy為基本策略，「核心（Core）」須為不怕下跌、跌時可再買的長綫投資，「核心」可以是ETF或個股，一旦有了「核心」便要思考能為你帶來甚麼，和未能帶來甚麼；例如「核心」是收息股，由於收息或缺乏增長，那麼「衞星（Satellite）」便需要配搭有增長的投資，以平衡整個投資組合，Stephen於節目中會有更詳盡講解

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。