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名氣廊Flame午市套餐買3送1

消費錦囊 10:30 2020/11/05

分享：

名氣廊Flame11月份推出午市套餐買3送1優惠，有多款主菜可供選擇，如鵝肝凍批配有機糙米餅、未來牛肉漢堡薯條 、肉眼牛扒伴薯菜等。套餐更奉送橙汁、汽水、咖啡或茶。

由即日起至11月30日，名氣廊推出午市套餐買3送1優惠。價錢最低的午餐可享免費優惠，四人或以上方可享此優惠。午餐於每日上午11時30分至4時供應。如果想享用此優惠，可於網站訂座留枱。

優惠詳情

地址：尖沙咀中港城一座平台一號

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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