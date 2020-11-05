名氣廊Flame午市套餐買3送1 消費錦囊 10:30 2020/11/05 分享： 名氣廊Flame11月份推出午市套餐買3送1優惠，有多款主菜可供選擇，如鵝肝凍批配有機糙米餅、未來牛肉漢堡薯條 、肉眼牛扒伴薯菜等。套餐更奉送橙汁、汽水、咖啡或茶。 由即日起至11月30日，名氣廊推出午市套餐買3送1優惠。價錢最低的午餐可享免費優惠，四人或以上方可享此優惠。午餐於每日上午11時30分至4時供應。如果想享用此優惠，可於網站訂座留枱。 優惠詳情 地址：尖沙咀中港城一座平台一號 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 百老滙感謝週 部分產品低至1折發售 今日 百老滙感謝週 部分產品低至1折發售 美亞廚具感謝祭 多款廚具低至5折發售 2020/11/04 美亞廚具感謝祭 多款廚具低至5折發售 【雙11】日本城雙11二重賞 購物滿$110即送$10現金優惠券 2020/11/04 【雙11】日本城雙11二重賞 購物滿$110即送$10現金優惠券 今日優惠精選 - 蘇寧雙11優惠低至$1.1 惠康精選產品$30 2020/11/04 蘇寧雙11優惠低至$1.1 惠康精選產品$30 【雙11】Nike網店大減價低至5折 買滿3件指定產品享額外75折 2020/11/03 【雙11】Nike網店大減價低至5折 買滿3件指定產品享額外75折 著數優惠