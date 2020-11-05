鴻星原味臘腸系列買2送1 另附$50臘腸優惠券　百佳消費BoC Pay付款享高達$50電子禮券

▲ New Balance快閃開倉低至2折 鴻星盒裝原味臘腸系列 買2送1（ 附$50臘腸優惠券） -

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、鴻星盒裝原味臘腸系列 買2送1（ 附$50臘腸優惠券）

即日起至11月8日，鴻星分店選購盒裝原味臘腸即享雙重優惠：

盒裝原味臘腸系列 買2送1

結帳時出示以下$50臘腸現金券，即時減$50，現金券有效期至2020年11月8日

原味臘腸系列包括：原味鴛鴦臘腸（12條）、原味鮮肉臘腸（12條）、原味鮮鴨膶腸（12條）及原味鮮鵝肝腸（10條）

2、百佳消費用中銀BoC Pay付款，享高達$50電子禮券

由即日起至12月31日，到百佳用中銀 BoC Pay付款，享以下優惠：

逢星期五至星期日，買滿$500用BoC Pay付款 ，即送$50百佳電子禮券一張

逢星期一至星期四，買滿$100用BoC Pay付款 ，送$10百佳電子禮券一張

推廣期至2020年12月31日。請於付款前說明使用此優惠，每人每日只限享優惠一次，有關電子禮券將於付款後10個工作天內直接發送至客戶之BoC Pay內。優惠不適用於「百佳網店」，名額有限，先到先得，額滿即止。

3、New Balance：快閃開倉低至2折

即日日至11月9日在觀塘有New Balance Pop-up store，多款精選男女裝波鞋、外套、T-shirt低至2折。

日期：11月4日至11月9日

時間：早上11時至晚上8時

地點：觀塘偉業街133號1樓Inspire Hub￼

撰文：hket小編

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。